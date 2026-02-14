De la mirada de Javier Bardem al beso de Kylie y Timothée: los momentos más románticos de la alfombra roja

El día de San Valentín es la excusa perfecta para celebrar el amor en todas sus formas. Y, ¿qué hay más romántico que gritar ese sentimiento a los cuatro vientos? Eso es precisamente lo que han hecho estas celebridades: aprovechar el escaparate de la alfombra roja para que el mundo entero sea testigo de su felicidad. Gestos, miradas y besos que ya forman parte de la historia del star system.

Penélope Cruz y Javier Bardem

Aunque han desbordado complicidad en innumerables ocasiones, nos quedamos con su paso por los Oscar 2022. Aquella noche, la mirada de devoción de Javier Bardem hacia Penélope Cruz mientras ella posaba para los flashes dio la vuelta al mundo. Un gesto cargado de admiración que demuestra que, tras años de matrimonio, siguen siendo el mejor apoyo el uno del otro.

Javier Bardem y Penélope Cruz | Gtres

Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Sin duda, son la pareja que más expectación genera en este 2026. Su aparición en la 83.ª edición de los Globos de Oro marcó un antes y un después; su beso ante los fotógrafos, derrochando amor y naturalidad, confirmó que lo suyo va muy en serio. Todo el mundo espera que este año den un paso más en su relación y, ¿qué mejor momento que este 14 de febrero para sorprendernos?

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026 | Getty Images

Zendaya y Tom Holland

Tom Holland suele optar por no acompañar a Zendaya en todas sus alfombras rojas para no restarle protagonismo y evitar que el foco se desvíe de su trabajo como actriz. No obstante, las escasas veces que han posado juntos, nos han regalado imágenes de absoluta adoración. Verlos caminar de la mano es ver a una pareja que vive en una nube de felicidad constante.

Zendaya y Tom Holland | Getty Images

Ana Mena y Óscar Casas

Es un caso muy reciente que nos hace sentir esos nervios a flor de piel, como si estuviéramos nosotras mismas comenzando una relación. Durante la promoción de su película juntos, Ana Mena y Óscar Casas han sido el centro de todas las miradas. Sus sonrisas cómplices y sus ojos brillantes son el vivo reflejo de esa ilusión que solo se siente cuando el amor acaba de llamar a tu puerta.

Ana Mena y Óscar Casas | Gtres

Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Ellos son la prueba viviente de que el amor real existe en pleno siglo XXI, una era donde las rupturas están a la orden del día. A pesar de vivir alejados del foco mediático en Australia, la pareja no duda en pasearse de la mano ante los flashes siempre que la ocasión lo requiere, como ocurrió en los Oscar 2024, donde su química volvió a traspasar la pantalla.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth | Getty Images

Blake Lively y Ryan Reynolds

Aunque su lenguaje oficial en redes sociales sean las bromas y los piques mutuos, esta pareja es una de las más consolidadas de Hollywood. Forman un tándem imbatible, apoyándose de forma incansable en cada proyecto. Al verlos juntos en un evento, parece que la llama de la pasión sigue igual de viva que el primer día.

Blake Lively y Ryan Reynolds | Getty Images

Natalia Sánchez y Marc Clotet

Volviendo al panorama nacional, no podíamos cerrar este repaso sin Natalia Sánchez y Marc Clotet. Esta pareja discreta ha encontrado el uno en el otro esa paz y tranquilidad que solo da el sentimiento de "hogar". Solo hay que recordar cómo Marc mantenía el contacto físico con Natalia con sumo cariño durante la gala People in Red, un gesto sutil pero lleno de significado.

Natalia Sánchez y Marc Clotet | Gtres

¡Que viva el amor!