Juan Pablo Lauro tiene un detalle con Nuria Fergó por estar a su lado en la UCI: "Amor de mi vida"

Ha pasado más de una semana desde que Juan Pablo Lauro, prometido de Nuria Fergó, ingresó en la UCI por una neumonía causada por neumococos. Aunque su actividad no es constante en las redes sociales, en estos días ha dado algunos detalles acerca de cómo se encuentra. Y su última aparición virtual ha tenido una protagonista: la cantante.

El empresario ha querido tener un detalle con su prometida por estar a su lado cada día a pesar de estos duros momentos y de la distancia que les separa. Y, para agradecerle su cariño le ha mandado un ramo de flores y una nota escrita: "Amor de mi vida! Esta semana saca tu fuerza y luz para brillar como vos sabes. Disfruta, te amo".

Juan Pablo Lauro agradece el apoyo de Nuria Fergó con un ramo de flores | Instagram

Un detalle muy especial que Nuria ha compartido en su cuenta de Instagram, acompañando la sorpresa con un texto de agradecimiento: "No tengo palabras! Me has hecho llorar. Mi energía contigo para que salgas pronto de esta. Me haces falta. Gracias amor, te amo".

Hasta la fecha, Juan Pablo continúa ingresado, pero recuperándose poco a poco y con pronóstico favorable. Y, como los días en el hospital son bastante largos, Nuria le ha mandado un mensaje de ánimo por las redes sociales: "Vamos amor!!! Te mando un beso lleno de energía y vitamina NF para empezar la semana positiva". Además, ha subrayado que la recuperación tiene que ser "poco a poco" y el tiempo que necesite: "Ahora lo importante es tu salud".

El mensaje de Nuria Fergó a Juan Pablo Lauro, que continúa ingresado | Instagram

Este revés ha hecho que Nuria y Juan Pablo paralicen los preparativos de su boda; enlace que anunciaron el pasado mes de septiembre después de una romántica pedida de mano en París. Ambos muy ilusionados, tienen todas las miradas puestas en el altar, donde se jurarán amor eterno después de dos años de relación. Pero, de momento, queda esperar.