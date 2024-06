Juan Pablo Lauro, prometido de Nuria Fergó, revela por qué ha sido ingresado en la UCI: "Casi no lo cuento"

El pasado domingo, Juan Pablo Lauro -prometido de Nuria Fergó- vivió uno de los sustos más grandes de su vida y del que habló apenas unos días después desde la cama de la UCI. Ahora, aún recuperándose en el hospital de Torremolinos, el empresario ha reaparecido en sus redes sociales para desvelar el motivo de este ingreso.

"Hola, ya puedo hablar un poco. Este vídeo es para darle las gracias a todo el mundo por todos los mensajes, por todo el cariño en este momento", ha comenzado explicando con un hilo de voz y con la compañía de la cantante, que se ha convertido en un apoyo fundamental en estos momentos.

Como ha revelado, se trata de una neumonía causada por la bacteria neumococo: "Casi no lo cuento (…) Alguien que lo tenía en su cuerpo dormido me lo ha pasado al mío a través del habla. Y si no fuera por mi amigo Martín y su hermano, no estaría aquí". Juan Pablo ha confesado que están siendo unos días "duros", pero que gracias a todo el cariño que ha recibido se está recuperando favorablemente: "Gracias a ella, gracias a mis hijos, que hablo todos los días y los veo y eso da mucha fuerza. Y lo siento no poder responder todos los mensajes, es un poco complicado. Voy a seguir en la UCI unos días más".

El mensaje de Nuria Fergó a Juan Pablo Lauro desde la UCI | Instagram

Antes de despedirse en el vídeo, ha querido mandar un mensaje cargado de significado: "Disfruten de la vida, disfruten de todo que todo cambia en un segundo y se puede complicar". Un mensaje que ha compartido Nuria en sus historias de Instagram y al que ha contestado: "No me des las gracias, ponte bueno ya!!! Quiero tenerte a mi ladito".