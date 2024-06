Juan Pablo Lauro cuenta cómo se encuentra tras su grave neumonía con unas dulces palabras hacia Nuria Fergó

Juan Pablo Lauro ha vivido unos días muy preocupantes después de ser ingresado de urgencia en la UCI. El empresario argentino ha estado cerca de no sobrevivir a una neumonía causada por la bacteria neumococo, aunque de su lado no se ha separado su prometida, Nuria Fergó.

Aún recuperándose en el hospital de Torremolinos, Lauro compartió en sus redes sociales los detalles de su estado de salud, como puedes ver en el vídeo de arriba, asegurando que aún tenía por delante varios días en la UCI.

Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó desde el hospital | Instagram

Horas más tarde, y visiblemente débil, el ex de Irene Villa actualizaba su estado y agradeciendo a la cantante su amor incondicional.

"Estoy un poco, o bastante mejor. Ya me han quitado el oxígeno de alta presión. He estado andando un poquito por la habitación con mucho cuidado con la ayuda de los enfermeros y el médico. Todo va en su curso", reveló el argentino destacando los mensajes de apoyo, entre los cuales se encontró el de Irene Villa, muy preocupada por su ex.

"Si Dios quiere, mañana la cosa irá un poco mejor", concluyó.

Juan Pablo Lauro desde el hospital | Instagram @juanpablolauro

Por delante le quedan varios días e incluso semanas de recuperación dependiendo de las secuelas de esta enfermedad bacteriana pulmonar.

Eso sí, nada le impedirá pasar por el altar junto a Nuria Fergó este 2024 en una boda sencilla a la que asistirá tan solo su entorno más cercano.