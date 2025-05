Carmen Lomana le manda un mensaje ¿con ironía? a Ágatha Ruiz de la Prada: "Yo te quiero"

Vuelta a la guerra mediática. En la presentación de su nueva colección de alpargatas, Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a lanzarle un dardo a Carmen Lomana, dejando claro que no está dispuesta a una reconciliación: "Paso de ella. Se ha metido tanto conmigo…". Y ahora la coleccionista ha respondido.

Lo ha hecho para los micrófonos de Europa Press en su última aparición pública, la celebración del 20º aniversario de PcComponentes. Y es que, desde hace unos días se rumorea que se encontró con Luis Miguel, exnovio de la diseñadora, algo que ha negado rotundamente.

Carmen Lomana en un evento | Europa Press

"Mira, no me hables de esta gente. Les tengo todo el respeto del mundo, pero no es mi taza de té", ha sentenciado firme y cansada de este intercambio de reproches y dardos.

Sin embargo, no le preocupa que Ágatha no quiera firmar la paz: "No la necesito en mi vida, como ella tampoco a mí". Lo que sí ha querido confesar es lo mucho que le molesta quedar como la culpable: "Ella empezó la guerra, yo no la ataco".

Y, tirando de humor, ha pedido que la que en día fue su amiga le mande unas alpargatas de su nueva colección: "Ella siempre me mandaba cosas cuando nos queríamos (…) Ágatha, es broma, que no se te vayan a atragantar".

Y, cuando parecía que había vuelto el vendaval, Carmen ha contestado despistando: "Pero yo te quiero. Nunca voy a dejar de quererte". ¿Ironía? Sea como fuere, parece que vuelven a protagonizar un enfrentamiento, aunque, como ha dicho la coleccionista, se conocen "desde el año 81".