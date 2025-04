La confesión de Ágatha Ruiz de la Prada tras su ruptura con José Manuel Díaz-Patón: "Me ha venido bien"

Ágatha Ruiz de la Prada ha tenido varios frentes abiertos en los últimos meses. Recientemente, se conoció que rompió su relación con José Manuel Díaz-Patón tras varias idas y venidas, además se ha visto en un cruce de declaraciones con Carmen Lomana.

Centrada en su carrera, la diseñadora se encuentra en una época de cambio después de tres años de relación con el abogado y ahora, las cámaras de Gtres le han preguntado por su situación y ella ha confesado sentirse "bien".

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón | Gtres

"Me he cambiado de casa y todo eso me ha venido bien", explicó optimista, aunque admitió no saber cuántos meses tardará en completar la mudanza.

Sobre su relación con Carmen Lomana, con quien ha mantenido una disputa y guerra mediática, ha asegurado que piensa "cero en ella", aunque reconoció que se acordó de ella al encontrarse un libro de una exposición suya mientras ordenaba.

"No pienso en ella. La verdad es que tengo tantas cosas interesantes que leer...", finalizó la diseñadora de moda.