Pablo López, "súper feliz y contento" un mes después de celebrar su segunda boda con Laura Rubio
Pablo López y Laura Rubio se dieron el 'sí, quiero' el 20 de septiembre en Cádiz bajo la atenta mirada de 300 invitados. Ahora, el cantante reflexionaba sobre su nueva vida y cómo había cambiado a lo largo de estos años.
Pablo López está en uno de los mejores momentos de su vida ya que en su última entrevista él mismo ha dicho que ahora se encuentra genial "a todos los niveles".
"Súper feliz, contento, rodeado de todos los míos, de todos los que quiero y de todos los que saben cómo me siento, cómo vivo la música y la necesidad de un entorno sereno y alegre que es preciso para poder escribir", añadía.
Y es que, en esta entrevista para Europa Press, además decía que ya no es el mismo Pablo de antes y que ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta ser el que es ahora "cada vez más niño".
"Yo creo que cambiar, como diría la canción de Mercedes Sosa, todo cambia, si no, no podríamos evolucionar, pero lo que soy cada vez más niño. Más niño, más ilusionado, más agradecido y, sobre todo, lo que me está pasando. Lo que sigue cambiado, es que estoy viviendo las cosas y las alegrías a tiempo real".
Parece que darse el 'sí, quiero' con Laura Rubio también le ha aportado al cantante tranquilidad y asegura que se ha vuelvo más casero ya que ahora agradece más esos momentos de paz y tranquilidad.
"Sí, me he vuelto un poquito de terminar conciertos y volverme a casa. El otro día en Zaragoza me pasó. Antes quería meterle fuego a todo, ahora ya me gusta ir a casa y pensar y agradecer a la vida por tanto regalo", respondía cuando la periodista le preguntaba por esta nueva faceta de su vida.
