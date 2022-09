Jennifer Lopez se indigna por un contratiempo que casi arruina su boda: “Fue vendido por dinero”

Tras semanas de su celebración, la boda del año entre Jennifer Lopez (53 años) y Ben Affleck (50 años) sigue dándonos titulares. Y no es por menos, el evento más esperado para los recién casados duró, nada más y nada menos, que tres días. Un acontecimiento histórico que ha culminado con una romántica luna de miel por Italia, de la que el matrimonio acaba de regresar.

A través de la newsletter oficial de la artista, On the JLo, la cantante ha explicado con todo tipo de detalles las sensaciones que vivió en su boda y ha compartido su inmensa felicidad, "Estoy en el cielo", ha desvelado. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas y la JLo ha tenido que lidiar con algunos percances.

Además, un hecho inesperado ha interrumpido la felicidad de estas semanas de ensueño. Y es que, la cantante ha aterrizado en Estados Unidos con una noticia que le ha supuesto un gran disgusto. A continuación, te contamos todos los detalles.

No hay boda sin contratiempos

Jennifer Lopez ha explicado que estuvo tranquila durante los preparativos de su boda. Aunque tuvo que batallar con algunos incidentes inesperados. Como por ejemplo, las tormentas que acecharon la zona durante todas las tardes previas a la celebración o un virus estomacal que padeció.

Por otro lado, también ha confesado, con una buena dosis de humor, que al iniciar la ceremonia apenas podía pensar, ya que estaba totalmente concentrada en no tropezar con el vestido confeccionado a medida por Ralph Lauren.

Una boda con privacidad

Aunque ya se han difundido algunas imágenes y detalles de la celebración a través de On the JLo, sus protagonistas han querido preservar la intimidad del evento. Con esta intención, escogieron la finca privada que Ben Affleck tiene en Georgia como lugar de celebración para celebrar la boda.

Además, también hicieron firmar a todos los invitados un documento de confidencialidad en el cual se comprometían a no difundir imágenes del evento. Todo ello, para preservar la intimidad de los novios y la de los mismos invitados, entre los cuales había un buen número de famosos, como Matt Damon.

Un invitado rompe el acuerdo de confidencialidad

Lo que no esperaba JLo es ver un vídeo de su boda publicado en un medio estadounidense, TMZ. En él se puede observar a la cantante cantándole a su marido mientras éste está sentado en una silla, en medio de una pista de baile.

La artista no ha tardado en pronunciarse en redes sociales y mostrar su enfado: "Fue grabado sin permiso. Punto. Y quien lo hizo se aprovechó de nuestro momento privado", lamentaba.

Con esta declaración, Jennifer Lopez confirma que este invitado ha roto el ndas [non-disclosure agreement, en español, acuerdo de no divulgación] al compartir escenas íntimas de su boda con el actor. La cantante ha recalcado la decisión de que el evento "no fuera público" y su voluntad de compartir las fotos privadas con sus fans cuando estuviera "lista para hacerlo".

JLo tiene claro el motivo por el cual este contenido se ha difundido: "Este vídeo fue robado sin nuestro consentimiento y vendido por dinero", ha apuntado. Por el momento, no ha dicho si tomará o no acciones legales.

