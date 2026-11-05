Isabel Preysler se cierra definitivamente al amor a sus 76 años: "Yo creo que ya está bien"

Desde que pisó España por primera vez, Isabel Preysler se convirtió en el gran icono de la crónica social. Su belleza exótica, su elegancia, su buen gusto y su saber estar han sido siempre atributos que han llamado la atención allá donde va. Es por eso por lo que a la madre de Tamara Falcó no le han faltado nunca pretendientes, ganándose popularmente el apodo de la "reina de corazones".

No obstante, en su última aparición pública ha asegurado que ya está cerrada al amor, puesto que no siente la necesidad de encontrar a ningún otro hombre que la haga vibrar a su edad. "Yo creo que ya está bien", respondió entre risas a los reporteros que la entrevistaban. Además, señaló tajante: "Me sobra con el amor de mis hijos, de mis nietos y de la gente a la que quiero".

Con cinco hijos nacidos de tres matrimonios distintos y diez nietos, la vida de la socialité a sus 76 años está completamente llena, demostrando que no requiere de una figura masculina para completarla.

Isabel Preysler | Gtres

¿Cuántas parejas ha tenido Isabel Preysler?

Isabel Preysler era tan solo una adolescente cuando sus padres la enviaron a España para alejarla de su primer amor: un joven perteneciente a la alta sociedad de Manila, considerado un playboy y significativamente mayor que ella. Ya instalada en Madrid, comenzó a acudir a eventos de la alta sociedad madrileña. Fue en una de esas fiestas donde coincidió con la gran estrella del momento, Julio Iglesias, quien sintió un auténtico flechazo al verla. Se casaron, tuvieron a Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias, y permanecieron juntos durante siete años, hasta su divorcio en 1978.

Isabel Preysler y Julio Iglesias | Getty Images

Dos años más tarde, Isabel volvió a pasar por el altar con Carlos Falcó, marqués de Griñón, con quien tuvo a su cuarta hija, Tamara Falcó. El matrimonio duró cinco años, hasta que en el camino de la celebridad de origen filipino se cruzó Miguel Boyer. Como ella misma ha reconocido en numerosas ocasiones, se enamoró profundamente del economista y exministro. La pareja se casó en 1988, tuvo a su hija Ana Boyer y mantuvo una sólida unión que se prolongó hasta el fallecimiento de Boyer en 2014.

Isabel Preysler y Miguel Boyer junto a su hija Ana Boyer | Gtres

Tras perder al que definió como el gran amor de su vida, Preysler disfrutó de una nueva oportunidad sentimental junto al escritor peruano y premio Nobel Mario Vargas Llosa, con quien mantenía una amistad previa. La pareja estuvo junta cerca de ocho años, hasta que a finales de 2022 confirmaron el fin definitivo de su relación.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler | Gtres

Volcada en su faceta de matriarca

Desde que puso punto final a su noviazgo con Vargas Llosa, no se le ha conocido ninguna otra pareja a Isabel Preysler. En este tiempo, la hemos visto potenciar más que nunca su faceta de matriarca, haciendo todo lo posible por mantener la fuerte unión familiar entre sus hijos y disfrutando al máximo de sus diez nietos, a pesar de que todos ellos residan en distintas partes del mundo.

Siempre discreta y elegante, Isabel ha demostrado en incontables ocasiones ser enormemente protectora con los suyos. Muestra de ello ha sido su postura ante las recientes informaciones sobre Julio Iglesias tras la denuncia presentada por dos exempleadas del hogar. Preysler ha sido de las primeras en dar la cara para mostrarle su apoyo público y defender su inocencia, haciendo piña junto a sus hijos y dejando claro que el vínculo y la lealtad con el padre de sus primeros tres hijos sigue intacto.