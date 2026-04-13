Un año sin Mario Vargas Llosa: así fue su vida, su relación con Isabel Preysler y la emotiva confesión de su nieta

Mario Vargas Llosa, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010, construyó una carrera brillante con obras imprescindibles como La ciudad y los perros o Conversación en La Catedral. Su narrativa, profundamente política y social, lo convirtió en uno de los grandes exponentes del llamado "boom latinoamericano".

Mario Vargas Llosa | Gtres

Mario Vargas Llosa | Gtres

Mario Vargas Llosa | Gtres

Durante décadas, el autor peruano no solo destacó por su obra, sino también por su presencia pública, su compromiso intelectual y su capacidad para generar debate.

Su fallecimiento a los 89 años marcó el final de una era en la literatura, pero también dejó una huella imborrable en el panorama cultural internacional.

Su relación con Isabel Preysler: ocho años bajo el foco

Más allá de su carrera literaria, uno de los capítulos más comentados de su vida fue su relación con Isabel Preysler.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa | Gtres

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler | Gtres

Ambos iniciaron su romance en 2015, sorprendiendo al panorama social y mediático. Durante casi ocho años formaron una de las parejas más seguidas, protagonizando apariciones públicas, viajes y portadas.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa | Gtres

Su historia estuvo marcada por la discreción en algunos momentos, pero también por la exposición mediática propia de dos figuras de alto perfil. Finalmente, la relación llegó a su fin en 2022, cerrando una etapa muy significativa en la vida del escritor.

El recuerdo de su familia: la emotiva confesión de su nieta

Coincidiendo con este primer aniversario, una de las voces más cercanas al escritor ha sido la de su nieta, Ariadna Vargas Llosa, que ha compartido un recuerdo íntimo en una reciente entrevista.

Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa | Gtres

Según recoge el titular de la exclusiva de ¡HOLA!, Mario le enseñó "a dedicarse a lo que le apasiona", una frase que resume no solo su filosofía de vida, sino también el legado personal que dejó a su familia.

Un testimonio que muestra una faceta más cercana y humana de Mario Vargas Llosa, lejos del foco mediático y más ligada a su entorno personal.

Un legado que sigue vivo

Un año después de su muerte, la figura de Vargas Llosa sigue muy presente. Su obra continúa leyéndose en todo el mundo y su influencia permanece intacta en nuevas generaciones de escritores.

Mario Vargas Llosa | Gtres

Mario Vargas Llosa | Gtres

Más allá de su vida pública, su historia —literaria, personal y emocional— sigue despertando interés, recordándonos que fue mucho más que un autor: fue una figura clave en la cultura contemporánea. Su legado, tanto en las letras como en quienes le conocieron, sigue escribiéndose incluso un año después.