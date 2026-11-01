Así ha sido la boda de Andrea Duro y Guillermo Sánchez: de los invitados de Física o Química al vestido de novia

Andrea Duro y Guillermo Sánchez han celebrado este sábado, 31 de octubre, su esperada boda en Aranjuez (Madrid), en una jornada muy especial en la que han estado arropados por familiares y amigos.

Además, el enlace ha contado con numerosos rostros conocidos del mundo de la interpretación, ya que la protagonista de Física o Química ha invitado a compañeros de la serie de Antena 3.

Boda de Andrea Duro y Guillermo Sánchez | Instagram @andreaduro

La pareja ha elegido la Finca La Montaña, un enclave rodeado de naturaleza y con un palacete del siglo XVIII, para reunir a sus seres queridos en una celebración que ha tenido también un marcado componente nostálgico. Y es que, la boda ha propiciado el reencuentro de varios de los actores que compartieron con Andrea una de las etapas más recordadas de su trayectoria profesional.

Entre los asistentes se encontraban Adam Jezierski, Mercedes Serrano, José Lamuño, Angy Fernández y Javier Hernández, que se han reunido en la misma finca donde el elenco de Física o Química rodó su reencuentro.

Angy Fernández, José Lamuño, Javier Hernández y Adam Jezierski llegando a la boda de Andrea Duro y Guillermo Sánchez | Europa Press

Uno de los invitados que más detalles compartió con Europa Press sobre su relación con la novia fue Javier Hernández, que desveló la importante conexión personal que mantiene con Andrea desde hace años: "Nos conocemos de hace ya muchísimo tiempo, de hecho yo conocí a mi mujer a través de ella".

También Angy Fernández quiso estar al lado de su amiga en un día tan señalado y definió a Guillermo como "majísimo".

Adam Jezierski se mostró muy feliz por la boda y reconoció que le resultaba curioso volver a ver a Andrea casarse en un escenario tan ligado a su pasado profesional: "Curioso, esto va a ser gracioso, volver a ver a Andrea casarse aquí". Preguntado por la posibilidad de que los antiguos compañeros acabasen cantando la mítica canción de Física o Química, dejó una divertida respuesta: "A ver, no quedará otra, supongo".

Uno de los detalles más esperados de la jornada era el estilismo elegido por Andrea para convertirse en novia. Después de sorprender con un original conjunto color champán de JCPajares durante su boda civil, la actriz ha vuelto a confiar en el talento español para su gran celebración, esta vez de la mano de Baro Lucas.

El diseñador ha creado para ella un vestido de líneas depuradas y silueta columna, con escote asimétrico y una llamativa lazada de terciopelo negro en la espalda. Una propuesta sofisticada y alejada de los diseños nupciales más convencionales, en la que la elegancia y los detalles especiales han tenido todo el protagonismo.

Andrea Duro celebrando su boda | Europa Press

"Muy bien, muy feliz. Ha sido la verdad que muy bonito. Súper emocionada y ahí tengo dentro a toda la gente que quiero, mis amigos, mi familia", confesaba Andrea, todavía con la emoción de una jornada muy especial.

Por último, la actriz se pronunciaba sobre su historia de amor con Guillermo y los comienzos de su relación, después de que le recordasen que, supuestamente, él no se había fijado en ella al principio. "No es que pasara, es que directamente creo que es que ni me había visto", aclaraba entre risas, antes de recordar que ya había contado algunos detalles de su historia a través de Instagram.

La historia de Andrea y Guillermo comenzó hace aproximadamente nueve años, cuando coincidieron durante el rodaje de Velvet Colección. Por aquel entonces, él trabajaba como auxiliar de cámara y sus caminos profesionales se cruzaron antes de que surgiese una relación sentimental.

No fue hasta 2024 cuando comenzaron su historia de amor y, un año después, en octubre de 2025, anunciaron su compromiso durante una escapada a Granada. Ahora, después de varios años de complicidad y una pedida de mano que hizo especial ilusión a la actriz, ambos han celebrado su unión rodeados de las personas más importantes de sus vidas.