Mujeres que habrían cometido un error si se hubiesen quitado sus lunares: de Cindy Crawford a Eva Mendes

Las extirpaciones de lunares son una intervención de lo más común y demandada por motivos estéticos. Sin embargo, mientras no supongan un peligro para la salud, estas acumulaciones localizadas de melanocitos pueden llegar a ser realmente favorecedoras: un rasgo que convierte el rostro de una persona en algo único, sensual e interesante.

La mismísima Marilyn Monroe realzaba su lunar en la mejilla, pintándolo con un lápiz marrón o delineador de ojos, convirtiéndolo en un elemento icónico de su imagen. Fue precisamente por ella por lo que muchas otras celebridades apostaron posteriormente por pintarse un lunar falso cerca del labio superior, como hizo Madonna.

Marilyn Monroe | Gtres

Actualmente, varias celebridades habrían cometido un error si se hubieran quitado sus identificativos lunares. Desde Cindy Crawford hasta Carmen Montero, repasamos las mujeres cuyos lunares forman parte indivisible de su esencia.

Cindy Crawford

Si pensamos en una mujer cuyo lunar ha dado la vuelta al mundo, esa es Cindy Crawford. La supermodelo de los 90 hizo de esa marca sobre el labio su gran sello de identidad. No obstante, en una intervención en el canal de YouTube de Naomi Campbell, la propia Crawford confesó que de pequeña odiaba esa marca cerca de la comisura. Años más tarde, cuando en su primera agencia de modelos le pidieron que se lo extirpara para encontrar trabajo, decidió conservarlo gracias a su madre, quien le hizo comprender que ese detalle la hacía única.

Cindy Crawford | Gtres

Carmen Montero

Carmen Montero Mundt, influencer, experta en bolsa y empresaria, derrocha la misma elegancia que Crawford con un lunar situado sobre el labio (en el lado contrario y un poco más cerca de la nariz). En sus publicaciones de Instagram se aprecia cómo resalta este rasgo físico, convirtiendo su imagen en una de las más reconocibles del panorama actual. ¿Será ese lunar lo que cautivó al piloto británico de Fórmula 1 George Russell?

Carmen Montero | Gtres

Begoña Vargas

Begoña Vargas es otro de los rostros de referencia si pensamos en lunares favorecedores. La actriz, modelo, cantante y bailarina tiene una marca cerca de la nariz que le apareció a los siete años. Lo que de pequeña no le gustaba ha terminado siendo parte fundamental de su identidad, hasta el punto de que su primer EP, lanzado este 2026, lleva por título Lunar. “Un lunar es un destello de la luna”, reza una de sus canciones.

Begoña Vargas | Gtres

Inés Sastre

La belleza de Inés Sastre no sería la misma sin su característico lunar pegado a la comisura del labio. Al igual que las mujeres mencionadas anteriormente, la modelo y actriz española desprende una imagen sofisticada que se eleva gracias a esta pequeña mancha oscura que bordea la línea de su labio.

Inés Sastre | Gtres

Eva Mendes

Eva Mendes no sería la misma sin su icónico lunar en la mejilla. La belleza exótica de la actriz estadounidense se ve potenciada por esta marca, aportando un toque de sensualidad al que ha sacado partido en numerosos papeles cinematográficos. Pese a ello, de joven tenía claro que al cumplir los 18 años se lo quitaría, aunque con el tiempo aprendió a aceptarlo y quererlo como el detalle que la diferencia del resto.