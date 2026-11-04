Blanca Romero ya conoce a su suegra: con Carmen, madre de su novio, Quique Sánchez Flores, y hermana de Lola Flores

A punto de celebrar su primer aniversario de amor, la relación de Blanca Romero y Quique Sánchez-Flores está más que consolidada y atraviesa por su mejor momento. Dejando atrás los rumores de crisis que les han perseguido en los últimos tiempos, la pareja ha encontrado el equilibrio perfecto y la fórmula para que su noviazgo marche viento en popa a la par que compaginan sus exigentes profesiones y sus vidas familiares a pesar de la distancia que afrontan en su día a día ya que ella reside en Gijón y él en Vitoria puesto que es entrenador del Alavés.

La clave, como ha confesado Blanca en alguna ocasión -a pesar de que intenta mantener su relación lejos de los focos- es quererse mucho, admirarse y apoyarse en todo; y, además, organizarse a la perfección para pasar juntos todo el tiempo posible. Y buena prueba de ello es la imagen que la actriz ha compartido este lunes en sus redes sociales y con la que no solo ha confirmado que es ya una más en la familia de Quique y que ya conoce a su suegra Carmen Flores, sino que también su relación con la hermana de la icónica Lola Flores es maravillosa.

"Lo más puro y bello que tienes, la amo" ha escrito junto a una tierna instantánea junto a su pareja y la tía de Lolita y Rosario Flores, un mensaje público al entrenador en el ha presumido de su buena sintonía con la veterana artista, que a sus 90 años está en plena forma, y que ha acogido a la novia de su hijo como a una hija más.