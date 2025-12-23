Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres por cuarta vez: ¿cuántos nietos tiene ahora Isabel Preysler?

El 12 de diciembre de 2025 se convertía en una fecha muy especial para Enrique Iglesias y Anna Kournikova. La pareja ha dado la bienvenida a su cuarto hijo, una noticia que han compartido de forma sencilla y fiel a la discreción con la que siempre han protegido su vida familiar.

"My Sunshine" ("Mi sol") escribían junto a una imagen publicada en Instagram, suficiente para confirmar el nacimiento sin entrar en más detalles. Por el momento, no han comunicado si se trata de un niño o una niña ni el nombre que han elegido para el recién nacido.

Publicación de Anna Kournikova y Enrique Iglesias | Instagram

Una familia que crece lejos del foco mediático

Tras casi de 25 años de relación, Enrique Iglesias y Anna Kournikova han construido una familia sólida y muy alejada del ruido mediático. En diciembre de 2017 se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de los mellizos Lucy y Nicholas, una sorpresa que mantuvieron en secreto hasta el último momento.

Años después, en enero de 2020, ampliaron la familia con la llegada de su hija pequeña, Mary. Ahora, cinco años más tarde, el matrimonio vuelve a celebrar un nacimiento, consolidando una familia numerosa que ambos han decidido criar con absoluta normalidad y privacidad.

Publicación de Anna Kournikova | Instagram

Las felicitaciones de la familia Iglesias

El anuncio no ha tardado en llenarse de mensajes cariñosos por parte de su entorno más cercano. Entre ellos, las reacciones de las hermanas de Enrique, Ana Boyer y Chábeli Iglesias, que han comentado la publicación con emoticonos de corazones, dejando claro lo unidos que están pese a la distancia.

En el caso de Ana Boyer, la noticia llega en un momento especialmente dulce, ya que ella misma está esperando su cuarto hijo junto a Fernando Verdasco. Una coincidencia que hará que la familia vuelva a crecer muy pronto.

Isabel Preysler, abuela de nueve nietos (y pronto diez)

Con la llegada del cuarto hijo de Enrique Iglesias, Isabel Preysler suma ya nueve nietos. Dos son hijos de Chábeli Iglesias y Alejandro Altaba: Alejandro, nacido en 2002, y Sofía, nacida en 2012.

Por parte de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, están Lucy y Nicholas (2017), Mary (2020) y el recién nacido de 2025. A ellos se suman los hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco: Miguel (26 de marzo de 2019), Mateo (21 de diciembre de 2020) y Martín (24 de abril de 2024), además del bebé que esperan para 2026.

En total serán diez nietos en apenas unos meses, confirmando que la familia Iglesias-Preysler atraviesa una etapa especialmente prolífica y familiar.

Isabel Preysler | Gtres

Una Navidad repartida entre Madrid y Miami

Eso sí, estas Navidades no podrán reunir a toda la familia. Tal y como explicó Isabel Preysler en una entrevista reciente en ¡HOLA!, este año permanecerá en Madrid junto a sus hijas Ana Boyer y Tamara Falcó.

Mientras tanto, Chábeli, Julio José y Enrique pasarán las fiestas en Estados Unidos. "Chábeli iba a venir en principio, pero su padre le ha pedido que se quede con él, así que ella y Julio estarán este año con su padre en Miami. A Enrique le toca con la familia de Anna", explicaba Isabel.