¿Cuidas tu salud? Los cinco errores más habituales entre los hombres

En términos de salud, es importante revisarse y, sobre todo, no esconder síntomas o dolores que podamos estar sintiendo. Esto último, un paso difícil para muchos hombre, que suelen aguantar el dolor sin quejarse o ignorar problemas de salud para no mostrar debilidad, normalmente más del ámbito psicológico y emocional.

Mar Santamaria, responsable de Atención Farmacéutica de PromoFarma by DocMorris, apunta que "muchos hombres han crecido con la idea de que cuidarse es exagerar y que pedir apoyo es un síntoma de vulnerabilidad que no se pueden permitir".

Estos estereotipos ligados al género conllevan errores también en término de salud: "Hablar de estos estereotipos y cómo nos limitan contribuye a una mejor promoción de la salud y nos puede ayudar a poner solución a problemas de salud que muchas veces se detectan tarde", detalla la experta.

Es por eso que, en este artículo, repasamos los 5 errores más comunes en torno a la salud masculina y cuál es la mejor manera de actuación para cada caso. Lo hacemos de la mano de Mar Santamaria, quien aporta una visión experta. ¡Vamos a ello!

Hombre en consulta | Magnific

Cambios al orinar

Uno de los errores más comunes es asumir que un cambio en la orina es algo únicamente relacionado con la edad: ya sea el aumento de frecuencia para ir al baño por las noches o percibir un chorro más débil. Y el miedo a las exploraciones urológicas no ayuda a priorizar la consulta.

Uno de los grandes problemas es la vergüenza asociada a hablar de la próstata, una conversación que se tiene que empezar a priorizar en todas las casas. Hoy en día, con un simple análisis de sangre, se puede obtener buena información de cribado sobre la próstata.

Hombre con problemas de orina | Magnific

Se trata de una pequeña prueba que puede ser clave en el estado de salud de los hombres, ya que el cáncer de próstata será el tumor más diagnosticado entre los hombres en España según la Sociedad Española de Oncología Médica en 2026. Una enfermedad que puede no dar síntomas visibles en sus fases iniciales, por lo que cualquier cambio al orinar debe consultarse con un médico.

Protector solar

Son muchos los hombres que perciben el protector solar como un cosmético, uno de los pasos que las mujeres incorporan en su rutina beauty. Y ahí está el error. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 33 países, concluyó que la mortalidad por melanoma era mayor en hombres que en mujeres en todos ellos. Una de las causas extraídas fue que los hombres tienden a protegerse menos del sol.

Con ello, es crucial entender la protección solar como un hábito saludable, no como parte de un maquillaje. De hecho, la Mar Santamaria recomienda incoporarlo con naturalidad en los hábitos de cuidado diario, igual que lavarse los dientes.

Hombre aplicándose protector solar | Magnific

Malestar emocional

La salud mental está al orden del día, pero, en los hombres, hay una percepción errónea: pedir ayuda es un símbolo de debilidad. Además, también hay la creencia de que deben resolver sus problemas ellos solos, y por eso el malestar emocional en los hombres suele ser difícil de identificar.

Los síntomas más comunes son la irritabilidad, el cansancio, el insomnio, el aislamiento o un mayor consumo de alcohol. Por su parte, la experta señala que es muy importante hablar de cómo nos sentimos con amigos, familiares o compañeros, tomando conciencia de que es un signo de cuidado y no de debilidad.

Hombre triste | Magnific

Autoexploración

Un tumor que también es frecuente en hombres es el cáncer de testículo, uno de los más comunes entre jóvenes de 15 a 35 años. El error está en pensar que la probabilidad está ligada a la edad, y no hacer exploraciones desde una edad temprana.

Esto se suma a la vergüenza, puesto que la autoexploración testicular sigue siendo desconocida. La experta sugiere que se tiene que asumir como un gesto rutinario dentro de los hábitos de higiene, con una periodicidad mensual para identificar bultos o zonas irregulares.

Hombre en el médico | Magnific

El consumo de tabaco y alcohol

Los hombres consumen más alcohol y tabaco que las mujeres, así lo apunta la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España del Ministerio de Sanidad. Un consumo normalizado que va ligado a la imagen de masculinidad.

También suele ser una vía de escape para evadirse de problemas de salud mental o emocionales, siendo el consumo de tabaco y alcohol una manera de lidiar con ello. Así pues, dejar de fumar o beber es una decisión importante para tu salud, y se aconseja pedir ayuda de un profesional.