Tras varios días de intensa atención mediática en torno a Julio Iglesias y la compleja situación que atraviesa a raíz de las denuncias presentadas por dos antiguas empleadas del hogar, quienes le atribuyen presuntos delitos como agresión sexual, malos tratos o trata de personas, el artista ha decidido romper su silencio (otra vez).

El cantante ha utilizado su perfil de Instagram para dar su versión de los hechos y, según afirma, aportar transparencia a la polémica. En una de sus publicaciones, Iglesias explica que, ante la falta de respuesta por parte de la Fiscalía española y la imposibilidad de acceder formalmente a la denuncia o ejercer su defensa dentro del procedimiento, se ha visto forzado a manifestarse públicamente. Señala que esta vía es, por ahora, la única que le permite defenderse y rechazar de forma contundente las acusaciones que, asegura, son completamente falsas.

"Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados", asegura.

Julio Iglesias habla de su procedimiento judicial | Instagram

El artista tambié habla de su preocupación por el impacto que estas informaciones están teniendo en su imagen personal y profesional. Lejos de optar por la discreción, ha decidido mostrar parte del material que, según él, demuestra las contradicciones de las denunciantes y el tratamiento mediático que considera injusto. Entre ese material, ha compartido capturas de conversaciones privadas mantenidas con ambas mujeres, en las que no aprecia ningún indicio de los hechos denunciados.

"Hola profesor, buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios", se puede leer en uno de los mensajes a los que siguen otros muchos entre los que se encuentra una felicitación de cumpleaños por parte de Stephany Abreu: "Feliz, feliz cumpleaños Julito!!! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo. TE QUIERO. Siempre te recuerdo con cariño. Atte. Stephany Abreu, tu fisioterapeuta para siempre".

Julio Iglesias en un evento | Gtres

Asimismo, el cantante ha difundido otros mensajes atribuidos a María Alejandra Feliz. En ellos, le envía saludos, afecto y se pone a su disposición, reforzando así la versión que Iglesias intenta transmitir sobre la naturaleza de su relación con ambas mujeres.

"Hola Señor, espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo. Está de más decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden".