La princesa Leonor cumple 21 años: así eran sus padres y sus abuelos a su edad, ¿a quién se parece?

Hoy, 31 de octubre, la princesa Leonor celebra su 21 cumpleaños en una etapa llena de cambios y nuevos retos. La heredera al trono comienza a asumir compromisos reales, como su debut en solitario en los Premios Princesa de Asturias de 2026.

A esta nueva etapa se suma otro de los grandes pasos de su juventud: el inicio de su vida universitaria. Una experiencia que afronta con ilusión y nervios, mientras continúa compaginando sus estudios con sus responsabilidades como princesa de Asturias.

Durante todo este camino, Leonor ha contado con el apoyo incondicional de sus seres queridos, especialmente de sus padres, Felipe VI y Letizia, que han estado a su lado en los momentos más importantes de su formación personal e institucional.

Con motivo de su 21 cumpleaños, surge una pregunta inevitable: ¿a quién se parece más la princesa Leonor? Para descubrirlo, comparamos a la primogénita de los reyes con sus padres y sus abuelos paternos cuando tenían su misma edad. ¿Qué rasgos ha heredado de cada uno? ¡Vamos a descubrirlo!

Princesa Leonor | Gtres

Felipe VI

Es fácil de ver que Leonor tiene muchos de los rasgos de su padre, el actual rey Felipe VI. Lo podemos apreciar en las cejas pobladas, los ojos claros y la nariz ancha. Tres aspectos que conforman la cara y que, aparentemente, parece ser a quien más se parece.

Felipe, por su parte, es el hermano que menos se parece a la familia Borbón, teniendo en cuenta a las infantas Elena y Cristina. Y es que el rey se asemeja más a la familia por parte de su madre, Sofía de Grecia, reina emérita.

Felipe de Borbón en 1989, con 21 años | Getty Images

Letizia

A primera vista es a su madre, la reina Letizia, a quien Leonor se parece menos. Los rasgos más puntiagudos del rostro de la asturiana, como la nariz o la barbilla, no se replican en la princesa de Asturias.

Aún así, hay dos características en común que podemos apreciar si las comparamos en su misma edad. Por un lado, tenemos la forma de la cara, más redonda que don Felipe a sus 21 años. Por otro lado, los labios: carnosos y una ligera desviación de la sonrisa hacia el costado derecho.

Letizia Ortiz en 1994, con 22 años | Gtres

Juan Carlos I

La mayoría de rasgos que Leonor tiene parecidos a su abuelo, el rey emérito, los tiene también Felipe VI, como lo es la nariz ancha. Pero no hay ninguna duda de que lo más característico que ha heredado la princesa de Asturias de su abuelo es el rubio del pelo.

Como hemos dicho anteriormente, el actual rey de España se parece más a su familia materna, lo que ha condicionado exponencialmente a los pocos parecidos de la heredera al trono con su abuelo.

Juan Carlos I en 1959, con 21 años | Getty Images

Sofía de Grecia

Viendo la imagen de Sofía de Grecia con tan solo 20 años, se ve claro el gran parecido que comparte con su nieta Leonor. La forma de la cara, la mirada, la expresión… Son muchos los rasgos compartidos entre abuela y nieta. Podríamos decir que lo comparten todo menos la nariz.

Es por eso que, al ver fotos antiguas de la reina emérita, es inevitable ver un poco de Leonor en ella. Al igual que es muy probable que ahora consideres que Felipe VI es un clon de su madre.

Sofía de Grecia en 1958, con 20 años | Getty Images

Pero eso sí, como siempre se dice: para gustos, colores. Así que es probable que donde uno le encuentre parecidos, otro no. Es decir, algunas personas dirán que es igual a su abuela paterna mientras que otras creerán que es exacta a su madre.