¿Cómo aprovechar la luz natural en casa durante los meses de otoño e invierno?

La llegada del otoño y el invierno trae consigo una reducción de las horas de sol. Este cambio no solo afecta a las actividades al aire libre, sino también a la luminosidad de nuestras viviendas. Las habitaciones pueden parecer más oscuras y pequeñas, especialmente cuando las ventanas no están bien aprovechadas. No obstante, existen algunos trucos sencillos que ayudan a mejorar la iluminación sin necesidad de realizar reformas.

Ventanas de casa | iStock

Uno de los primeros pasos consiste en despejar las ventanas. Evitar los muebles demasiado altos o los objetos que obstaculicen la entrada de claridad permite que la luz llegue más fácilmente al interior. También es recomendable sustituir las cortinas gruesas por tejidos ligeros y translúcidos, que dejan pasar el sol sin perder privacidad.

Los espejos son otro gran aliado. Colocarlos frente a una ventana o en una pared cercana permite reflejar la luz y repartirla por diferentes rincones de la estancia. Además, generan una mayor sensación de amplitud.

La elección de los colores también influye. Los tonos blancos, beige y arena, tanto en paredes como en muebles y textiles, ayudan a crear ambientes visualmente más luminosos y despejados.

Salón de un piso con muebles de madera y plantas naturales | Freepik

Por último, conviene aprovechar las horas de sol manteniendo las persianas subidas durante el día y bajándolas al anochecer para ayudar a conservar el calor. Pequeños cambios que pueden transformar la casa durante los meses más fríos.