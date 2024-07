Irene Villa desvela cuál es su actual relación con Nuria Fergó con ¿un nuevo dardo?: "Escucho otra música"

Ultimando detalles para su boda con David Serrato, Irene Villa ha hecho un hueco en su agenda para apoyar la cultura y el cine español. Aprovechando su aparición en el estreno de Cuerpo Escombro, los micrófonos de Europa Press han podido hablar con ella sobre cuál es su actual relación con Nuria Fergó.

La cantante está a unos meses de casarse con el padre de los hijos de Irene y, aunque parecía que tras el ingreso hospitalario de Juan Pablo Lauro se había producido un acercamiento, nada más lejos de la realidad.

Irene Villa en el estreno de la película Cuerpo Escombro | Gtres

Aunque desde el primer momento ha querido dejar claro que no tiene ningún problema con la cantante, cuando ha sido preguntada por si escucha su música, su respuesta ha llamado especialmente la atención: "A ver, escucho otra música. Mira, ahora mismo el Karol G lo está petando en el Bernabéu".

Rápidamente, intentando mantener la calma y adelantándose a los posibles rumores que podrían surgir, ha asegurado que no hay ningún problema, por lo menos, por su parte: "Por mí, os prometo que nada, y ojalá que por ella... Tampoco, y ya se zanja aquí el tema". Eso sí, ha confirmado que ni ella ni Juan Pablo estarán invitados a su boda.

Y es que, como ella misma ha explicado, será un enlace muy íntimo en que el padre de sus hijos no tiene cabida. Y, por ende, Nuria Fergó tampoco, a quien no le ha dado en ningún momento la etiqueta de amiga: "Yo siempre la he considerado una persona afable, o sea, con la que hablo, con la que… ¿Por qué me va a caer mal?".