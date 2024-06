Irene Villa, tras probarse su vestido de novia para su boda con David Serrato: "Va a sorprender, no es el típico"

Ultimando los detalles para el que será uno de los días más especiales de su vida, Irene Villa ya ha acudido a su prueba de vestido con la diseñadora Silvia Fernández que será la encargada de que luzca perfecta. "Va a ser una novia muy disfrutona que llevará un desmontable, ella después se quedará muy cómoda, quiere bailar, disfrutar el momento que va a vivir " reconocía la propia diseñadora tras la última prueba. Por su parte, Irene aseguraba: "Es el vestido con el que me siento súper a gusto, va a sorprender, no es el típico vestido de novia, creo que va a sorprender un montón".

Irene Villa y la diseñadora, Silvia Fernández | Europa Press

Feliz y mucho más relajada tras el alta hospitalaria de Juan Pablo Lauro después de sus últimas complicaciones de salud, Irene explicaba que su boda se dividirá en dos días, ambos muy especiales para ella: "La verdad que la segunda vez haremos también ceremonia, hay mucha gente que no vendrá el 21 de septiembre, esa es muy reducida, haremos otra cosa bonita, hablará gente conocida, ahí convocaremos yo creo a todos". En cuanto al lugar elegido para la celebración, la deportista paralímpica reconoció que ha sido una decisión muy fácil debido al valor sentimental que tiene el Mirador de Cuatro Vientos para ella: "Seguramente los chavales que den catering serán personas en riesgo de exclusión social y en mi barrio, Carabanchel, Aluche, es donde yo me he criado".

Sin poder esconder el maravilloso momento personal que está viviendo al lado de su futuro marido, David Serrato, Irene confesó que la vida se lo está poniendo todo muy fácil como señal de que se encuentra en el buen camino: "Está siendo todo muy bonito y muy fácil, la vida es cuando te dice, por ahí sí, así nos habla la vida. Cuando todo es difícil, hay un montón de cosas en contra, situaciones que uno no espera, es porque la vida a lo mejor te está enviando un mensaje".

Irene Villa y David Serrato en septiembre de 2023 | Gtres

Finalmente, la pareja también ha decidido el destino de su luna de miel en la podrán disfrutar el uno del otro en solitario: "Yo quería ir a japón, pero justo tengo un evento en México y aprovechamos para dar el saltito a Cancún que es un sitio que nos encanta a los dos, ambos hemos estado ya, no será nada nuevo, pero luego tengo otro evento en Ecuador y daremos el saltito a otro viaje que es Machupichu" explicaba muy ilusionada Irene ante los micrófonos de Europa Press tras la prueba de vestido a la que acudió junto a su madre y su hermana.