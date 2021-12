Irene Rosales aclara todas las polémicas con la familia Pantoja: "Tengo la conciencia tranquila"

La mujer de Kiko Rivera decidió tomarse un tiempo para descansar y reflexionar sobre la situación. 146 días le han hecho falta a Irene Rosales para decidirse y volver más fuerte que nunca para aclarar algunas cuestiones sobre la polémica alrededor de la familia Pantoja.

En el programa presentado por Emma García, Irene Rosales ha explicado cuál es su situación actual y sus planes de futuro, así como todos los frentes abiertos de Kiko Rivera y su familia.

Irene afirmó que fue una buena decisión retirarse por un tiempo, y que debería de haber tomado esa decisión mucho antes: "Debí tomarme mi tiempo en el momento que pasó todo lo de mi madre. Ha sido un cúmulo de tantas cosas... Lo de mi marido, lo mío... Y la cabeza me iba a explotar. Lo estaba pasando muy mal y tenía que parar, necesitaba asimilar todo lo que me había pasado en el último año, la muerte de mis padres y lo ocurrido entre mi marido y su madre".

Ahora, mucho más recuperada y tranquila, le apetecía "charlar y aclarar algunas cosas".

Nada de recaídas

Algo que Irene Rosales ha dejado muy claro es que Kiko Rivera no ha tenido ninguna recaída en las drogas: "Es mentira que Kiko haya recaído pero sí que tiene que estar siempre pendiente, él no está yendo a un centro aunque eso es lo que se aconseja que se haga en estos casos, pero es que siempre se entera la prensa y él no lo quiere hacer así". Que Kiko Rivera siga sobrio no significa que el camino esté siendo fácil para él ni su familia, pero que está haciendo todo lo posible y por el momento les va bien: "Tiene la ayuda de su psicólogo y así va, peleando, ya no toma medicación y esperemos que eso siga así mucho tiempo".

Tensión en Cantora

Irene Rosales también habló de la relación con su suegra, Isabel Pantoja. Aseguró que le dio el pésame por la muerte de Doña Ana, pero no recibió ningún tipo de respuesta. "No tengo nada que hablar con ella, si ella quiere hablar con mis hijas…"

La relación que mantienen Isabel Pantoja e Irene Rosales actualmente es nula, pero la mujer de Kiko Rivera asegura que "No me duele nada porque estoy muy tranquila con mi conciencia".

...

Seguro que te interesa...

Irene Rosales muestra los resultados de sus últimos retoques estéticos