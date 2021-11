Estos últimos meses la familia Pantoja ha estado rodeada de mucha polémica. Desde el distanciamiento de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, hasta la 'enemistad' del DJ con su prima Anabel Pantoja, que vino precedida porque el cantante no acudió a su boda celebrada en la isla canaria de La Graciosa ya que días antes había fallecido su abuela, Doña Ana.

Desde entonces, han sido muchas las personas que han querido pronunciarse sobre en qué punto se encuentran. Kiko Rivera ofreció una controvertida entrevista donde hablaba sin tapujos sobre lo que opinaba de la ceremonia de su prima Anabel, sino que también renunciaba a reconciliarse con su madre: "No me ha pedido perdón".

Ahora, la última noticia en la que se han visto envueltos tiene que ver con Anabel. Según Gustavo González, el colaborador del programa presentado por María Patiño, Anabel Pantoja podría tener un hermano secreto. Según los reporteros Bernardo Pantoja "tiene dudas" sobre si un examigo de Kiko Rivera es su "hijo". El joven en cuestión se llama Luis, es más conocido en Sevilla como Pinocho, y ha sido, desde adolescente, amigo íntimo del DJ.

"Bernardo Pantoja tiene dudas de que este amigo de Kiko Rivera sea su hijo", ha afirmado el colaborador. La influencer se ha mostrado "muy enfadada" ante esta información y Carlota Corredera lo transmitía "Ella no sabía nada". Además, la sevillana ha explicado que no sabe si su padre y la madre de este chico tuvieron una relación, pero ha admitido que lo conoce desde hace tiempo, ya que fue amigo de Kiko.

Además, el paparazzi Pablo González ha apoyado las declaraciones de Gustavo González: "Era el rumor que había en la calle, en Sevilla… Siempre se ha rumoreado que Bernardo Pantoja podría tener un hijo secreto. De hecho a Pinocho siempre se le ha hecho la broma en Sevilla de 'has quedado con tu primo' o 'vas a ver a tu hermana' cuando ha visto a Kiko Rivera o a Anabel Pantoja".

Según recogía la revista Semana: "Bernardo Pantoja se pone en contacto con él para decirle que lo niegue todo y Pinocho no entiende bien a qué se refiere Bernardo. Al final tuvieron una cita y hablaron. Como Bernardo y la madre de Pinocho tuvieron una amistad, este le pide que lo niegue todo. Lo que antes estaba como un rumor ahora cobra fuerza. Pinocho le pregunta a su madre… quiere saber algo más. La madre le dice: ¿Vas a echar cuenta a esas tonterías? Cuando ocurre una cosa de estas puedes responder taxativamente. Ella lo deja ahí. Pinocho ahonda un poco más y le pregunta a una tía. Ella le dice: 'Esto es algo que te tiene que contestar tu madre'. Lo sé porque tengo una amistad muy fuerte con Pinocho. Él no me dice que lo cuente".

