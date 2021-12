Kiko Rivera y Anabel Pantoja acercan posturas tras su enfrentamiento

Lo que Kiko Rivera no esperaba es que al enfrentamiento más duro de su vida se le sumara otro más. Y es que, tras año y medio de ardua guerra con su madre Isabel Pantoja, el DJ hacía frente a un nuevo conflicto del que esta vez era Anabel Pantoja la protagonista.

Más de dos meses han pasado desde que los primos se vieron por última vez, pues la comentada decisión que tomó la colaboradora de continuar con los planes de su boda, especialmente los de la fiesta, tras el reciente fallecimiento de su abuela Doña Ana, hizo que lo que parecía una relación irrompible se viese resquebrajada.

Una celebración, en la que también estuvo presente su hermana Isa Pantoja, de la que el músico se pronunció hace unas semanas en un conocido programa de televisión: "Ella me dijo que no pasaba nada, que lo entendía y que no iba a hacer una fiesta, que solo iba a ser una ceremonia sencilla, no me jodas tía, hiciste una fiesta con la abuela recién muerta (…) Se le fue de las manos''.

Sin embargo, parece que ahora ambos han dejado aparcadas sus rencillas familiares, tal y como demostraba la televisiva en su perfil en redes este mismo martes. Y es que, la sobrinísima se ha trasladado hasta Sevilla para disfrutar de la compañía de los suyos, especialmente de la de su madre Merchi, quien recientemente soplaba las velas de su 60 cumpleaños.

Con motivo de los pocos kilómetros que separan la capital andaluza de Castilleja de la Cuesta, municipio donde vive su primo, Anabel no ha dudado en ir a casa de Kiko para visitar a sus sobrinas Ana y Carlota, tal y como ha dejado prueba a través de sus redes.

La joven ha compartido Stories de Instagram con las pequeñas bailando y riendo, y es que, a juzgar por los vídeos publicados, se lo ha pasado como una auténtica niña.

Anabel Pantoja acude a casa de Kiko Rivera a ver a sus sobrinas | Instagram

Lo que se desconoce es si el reencuentro entre primos se ha producido pero lo que sí está claro es que la visita ha sido todo un detalle a valorar que podría acabar en una posible reconciliación.

