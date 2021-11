A lo largo de este último año y medio hemos podido ser testigos de aspectos de lo más privados de la vida de Kiko Rivera. Y es que, la polémica guerra con su madre, Isabel Pantoja, este último tiempo ha motivado a que en numerosas ocasiones el DJ haya querido sincerarse públicamente sobre temas de lo más delicados.

Sin embargo, pocas veces sorprendía tanto como la confesión de la que recientemente éramos conocedores. Y es que, en un acto de valentía y abriéndose como nunca antes, el cantante ha querido desvelar uno de los capítulos más desgarradores de su vida.

"Me pongo triste porque es una cosa muy fuerte para mí. Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba viviendo en mi vida, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí", arrepentido, comenzaba explicando en el programa 'El Show de Bertín'.

"Yo no le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña", una durísima situación, fruto del complicado momento que atravesaba, que revela no haberle ocurrido previamente con su hija Ana.

"Fue totalmente lo contrario que con Ana. Los padres nos ponemos un poquito 'tontorrones' cuando nuestras mujeres se quedan embarazadas. Te pones a hablarle a la barriga, que además hablamos como si nos escucharán y los niños ahí no escuchan nada. Te hartas de darle besos a la barriga", le comentaba apenado a Bertín Osborne.

Asimismo, ha asegurado que la tonadillera le regañaba: "Me echaba unas broncas tremendas, pero yo no cogía a mi hija, no la quería (…) Y hoy en día esa es la que más me quiere. La vida me ha dado una lección, porque ella ha sido la que me ha ganado a mí. Y que mi hija me perdone cuando vea esto, porque es lo mejor que yo tengo en mi vida", le confesaba al presentador.

Una charla donde además aprovechaba para desvelar quién es su hermano favorito: ¿Francisco Rivera, Cayetano Rivera o Isa Pantoja?

