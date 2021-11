Irene Rosales recuerda a su padre en el primer aniversario de su muerte

Este viernes 26 de noviembre se cumple un año del fallecimiento de Manuel Rosales, el padre de Irene Rosales, que perdió la vida tras luchar contra una larga enfermedad. Una complicadísima pérdida que se sumaba a la muerte de su madre, Mayte Vázquez, que fallecía a consecuencia de un cáncer nueve meses antes.

''¿Puedes terminar ya 2020?'', fueron las palabras que la mujer de Kiko Rivera expresó en su perfil hace exactamente un año. Sin duda, el más duro para la sevillana que con pocos meses de diferencia tuvo que despedirse de dos de las personas más importantes de su vida.

Ahora, en el primer aniversario de la muerte de Manuel, las redes de Irene se han vestido de luto para recordarle. Lo ha hecho junto a una imagen donde la andaluza agarra fuertemente la mano de su progenitor que se encuentra tumbado en la camilla de un hospital y que ha acompañado de unas emotivas palabras.

''Un año sin ti, papá… La vida ha querido que nos cuidéis desde ahí arriba. Os echo tanto de menos que duele, pero os siento en todo momento. Os quiero mis estrellas'', ha escrito dirigiéndose a ambos.

Irene Rosales recuerda a su padre en el primer aniversario sin él | Instagram

A principios del mes de febrero, al cumplirse un año de la trágica pérdida de Mayte, la influencer no dudó en rendirle homenaje a su madre con estas sentidas palabras: ''Un año después sigo sin poder hacerme a la idea de que ya no te volveré a ver mamá y no sabes cuánto me duele... Me has dejado el alma rota... Te necesito siempre. Te amo mamá''.

