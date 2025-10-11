Fernando Palazuelo y Micaela Belmont se casan rodeados de famosos: de los duques de Huéscar a Ágatha Ruiz de la Prada

Este sábado, 11 de octubre, Fernando Palazuelo, hermano de Sofía Palazuelo, y Micaela Belmont se han dado el Sí, quiero en una sofisticada boda celebrada en la iglesia de Santiago de Cáceres.

Micaela Belmont y Fernando Palazuelo en su boda | Gtres

Una semana después de la resaca por la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, la Casa de Alba ha vuelto a estar presente en otro enlace en el que ha destacado una vez más Sofía Palazuelo.

Después de deslumbrar en Sevilla, la duquesa de Huéscar ha vuelto a brillar junto a Fernando Fitz-James Stuart y Solís ante las cámaras en la boda de su hermano.

Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo | Gtres

Disfrutando de un día de lo más especial para toda la familia, Sofía ha derrochado elegancia con un vestido ideal para la época del año, no solo por el color sino también por su corte.

De manga tipo murciélago, escote en pico y de corte por debajo de las rodillas, Sofía ha escogido este vestido sencillo y flojo con el que no solo potencia la figura de su cuerpo sino que apuesta por la comodidad en un día repleto de emociones.

Sofía Palazuelo en la boda de su hermano Fernando | Europa Press

Además, como característica principal, el vestido presenta un nudo en color azul oscuro que cierra los extremos del mismo a modo de falso caftán. En cuanto a los complementos, la duquesa de Huéscar ha escogido un cluch en tonos dorados y marrones y un brazalete dorado. Para el calzado, unas sandalias de tacón abiertas en color negro. Eso sí, el broche de oro a este estilismo se lo ha dado con una maxi pamela de fibra natural.

Sofía Palazuelo en la boda de su hermano Fernando | Europa Press

Junto a ella han estado otros invitados de renombre como Ágatha Ruiz de la Prada y su hijo Tristán Ramírez; la abuela de Teresa Urquijo, Piru Urquijo; o la exmujer de Mario Vargas Llosa, Patricia Llosa.

Ágatha Ruiz de la Prada | Europa Press

Tras más de siete años de relación los novios, Fernando ha elegido Cáceres para sellar su amor con la actriz peruana porque allí estuvo ultimando la remodelación del Palacio de Godoy, que ahora opera bajo la marca Hilton.

Allí, en este hotel de cinco estrellas, tendrá lugar la posterior celebración, donde los novios, más relajados, podrán compartir risas y anécdotas con todos los invitados que no han querido perderse este gran día.