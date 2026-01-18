GRAN APOYO
El gesto de Antonio Resines y su mujer a las Infantas en el funeral de Irene de Grecia: ¿De dónde viene su amistad?
Antonio Resines y Ana Pérez Lorente acudieron al funeral de la hermana de la reina Sofía, Irene de Grecia, en apoyo a las infantas Elena y Cristina. ¿Pero de dónde viene esta amistad?
Publicidad
Durante el responso por la princesa Irene de Grecia en Madrid, Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez Lorente, estuvieron entre los seres queridos de la hermana de la reina Sofía.
El matrimonio no dudó en acudir para apoyar a sus familiares y, especialmente, a las infantas Elena y Cristina, a las cuales les une una gran amistad desde hace décadas.
El actor y su mujer acompañaron a sus íntimas amigas, visiblemente afectadas por la muerte de su tía, en un día tan señalado para toda la Familia Real.
Hace unos meses pudimos ver una fotografía del matrimonio junto a las hermanas del rey Felipe en el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Una imagen que llamó la atención porque hasta la fecha poco se conocía de esa gran amistad, pero lo cierto es que doña Elena y doña Cristina siguen manteniendo el vínculo con Ana desde sus años escolares.
Ana Pérez Lorente y las Infantas estudiaron juntas en el Colegio Santa María del Camino, en Madrid y con los años, su amistad ha seguido intacta.
De hecho, ambas hermanas coincidieron con Resines y su excompañera en 2024 durante el funeral de Paola Caprile, hermana del diseñador Lorenzo Caprile y las hijas de Juan Carlos I fueron uno de los grandes apoyos de Ana cuando el actor estuvo 36 días en la UCI en 2022.
Más Celebrities
- Pau Gasol y Cat McDonnell anuncian que han sido padres por tercera vez: el nombre que han elegido para su bebé
- La profunda tristeza de la reina Sofía en el último adiós a su hermana Irene y su complicidad con la reina Letizia
- La reina Sofía, apoyada en la princesa Leonor, llega emocionada al funeral de su hermana, Irene de Grecia
Por ello, el actor y su mujer no quisieron dejarlas solas en un día como el de ayer y se presentaron en la catedral para despedirse por última vez de la princesa Irene de Grecia y estar al lado de sus amigas. A la salida, Resines calificaba de "magnífica" a la hermana de la reina Sofía.
Publicidad