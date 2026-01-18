El gesto de Antonio Resines y su mujer a las Infantas en el funeral de Irene de Grecia: ¿De dónde viene su amistad?

Durante el responso por la princesa Irene de Grecia en Madrid, Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez Lorente, estuvieron entre los seres queridos de la hermana de la reina Sofía.

Ana Pérez Lorente y Antonio Resines durante el funeral de Irene de Grecia en Madrid | Gtres

El matrimonio no dudó en acudir para apoyar a sus familiares y, especialmente, a las infantas Elena y Cristina, a las cuales les une una gran amistad desde hace décadas.

El actor y su mujer acompañaron a sus íntimas amigas, visiblemente afectadas por la muerte de su tía, en un día tan señalado para toda la Familia Real.

Las infantas Elena y Cristina en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

Hace unos meses pudimos ver una fotografía del matrimonio junto a las hermanas del rey Felipe en el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Una imagen que llamó la atención porque hasta la fecha poco se conocía de esa gran amistad, pero lo cierto es que doña Elena y doña Cristina siguen manteniendo el vínculo con Ana desde sus años escolares.

Ana Pérez Lorente y las Infantas estudiaron juntas en el Colegio Santa María del Camino, en Madrid y con los años, su amistad ha seguido intacta.

De hecho, ambas hermanas coincidieron con Resines y su excompañera en 2024 durante el funeral de Paola Caprile, hermana del diseñador Lorenzo Caprile y las hijas de Juan Carlos I fueron uno de los grandes apoyos de Ana cuando el actor estuvo 36 días en la UCI en 2022.

Antonio Resines y su mujer saludando a la infanta Elena | Gtres

Por ello, el actor y su mujer no quisieron dejarlas solas en un día como el de ayer y se presentaron en la catedral para despedirse por última vez de la princesa Irene de Grecia y estar al lado de sus amigas. A la salida, Resines calificaba de "magnífica" a la hermana de la reina Sofía.