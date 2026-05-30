Carlo Costanzia, sobre si se siente identificado en el libro de Alejandra Rubio: "Me lanza algún dardo"

Alejandra Rubio ha vivido este fin de semana uno de los momentos más especiales de su carrera profesional. La hija de Terelu Campos participó en la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares de su primera novela, donde ha contado con el respaldo incondicional de su entorno más cercano, aunque también han destacado algunas ausencias importantes.

Entre los asistentes no faltó Carlo Costanzia, que apoyó a su pareja en una jornada tan significativa para ella.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

Visiblemente orgulloso, Carlo dedicó unas cariñosas palabras a la hija de Terelu Campos, señalando que Alejandra "había puesto mucho empeño en estos dos años" y que "ha pasado por muchos momentos malos" ya que "las críticas pesan".

Costanzia destacó además la determinación de Alejandra para perseguir su sueño, definiéndola como "una escritora magnífica dentro de lo que ella escribe".

"No pretendemos ser Dante Alighieri, no hay que comparar unas cosas con otras", señaló entre risas, añadiendo que le da "un 20 sobre 10" aunque no sea su género preferido. "Creo que es un libro que se lee muy ágil, que desde el principio te engancha mucho. Creo que hay una descripción de personajes que, a diferencia de lo que ha opinado otra gente, creo que es muy definido desde el principio, creo que cada personaje tiene su espacio y que se desarrolla realmente a tres voces y esto no es algo muy común", ha destacado.

Uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado desde la publicación del libro es la posible inspiración de Alejandra en personas de su entorno, especialmente en su propia historia de amor con Carlo.

"Como ya ha contado ella, se inspira mucho en la gente que la rodea. Creo que hay partes, no solo en un personaje, que creo que se me achaca solo un personaje, creo que hay partes mías en más de un personaje, ¿no? Y bueno, siempre hace ilusión, también me lanza algún dardo por dejar las tazas de café poco limpias en la mesa. Bueno, digamos que hay cosas", bromeó.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

Preguntado por la posibilidad de que en el futuro Alejandra se anime a escribir de forma más explícita su historia de amor en una novela, Carlo ha sido tajante: "La que escribe es ella y la que decide. A mí no me encantaría, quiero decir, creo que nuestra historia preferiría que se quedara para nosotros, y al final ella no se dedica a hacer autobiografías, y bueno, creo que lo mejor es que siga así, creo que deja un suspense muy bonito también para el público".

Junto a ello, Carlo ha querido dejar muy claro que, por parte de su pareja, nadie ha quedado excluido: "Todo el mundo tiene invitación, vendrá quien quiera venir y quien pueda venir porque también hay temas de trabajo, la gente trabajamos y tenemos muchas cosas que hacer, yo obviamente tengo, este es mi trabajo también que es apoyarla siempre y está todo el mundo invitadísimo y encantados de que venga".