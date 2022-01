Han pasado casi tres meses desde que Jaime Lorente cogiese en brazos a su hija Amaia por primera vez. Desde entonces, han sido numerosas veces las que el actor ha presumido de su nueva faceta de papá a través de emotivos momentos con su pequeña que ha ido inmortalizando en sus redes sociales.

Una etapa muy dulce de su vida que comparte con su novia y madre de su hija, Marta Goenaga, una joven vasca que formaba parte del equipo de vestuario de 'La Casa de Papel', con quien podría estar planteándose mudarse a la sierra madrileña tras haber sido vistos visitando un chalet de más de 500 metros cuadrados repartidos en dos plantas y 1.450 metros cuadrados de parcela, tal y como recientemente apuntaba la revista '¡HOLA!'.

Ahora, el que interpretara a 'Denver' en la famosísima serie que le llevó al estrellato internacional ha querido hacer una importante reflexión tras haber sido padre en 'Salvados'. Ha sido en el programa presentado por Gonzo desde donde el murciano se ha abierto en canal y se ha sincerado sobre su salud mental y sobre cómo le afectó el éxito de 'LCDP'.

''He luchado por un sueño que no era mío. Yo no ganaba un duro y era feliz haciendo lo que hacía'', explica Jaime tras sufrir ansiedad y estrés al convertirse en un actor mundialmente conocido.

'''La Casa de Papel' revienta y yo soy una persona triste (…) Digo, ahora que lo he reventado, que estoy consiguiendo lo que siempre he pensado que quería conseguir, al pozo. Me sentía mal por pasarlo mal porque había supeditado la relación con amigos y familiares para conseguir esto y ahora estaba mal'', explicaba y reconocía que había ''días de querer dejarlo todo''.

''Yo, que acabo de ser papá, escuchando todo esto me emociono mucho. Como ser humano va a haber muchas cosas que no voy a saber hacer muy bien, pero voy a luchar mucho para tener con mi hija ese canal abierto'', expresaba Jaime tras escuchar al psicólogo, Paco Estupiñá, asegurar la importancia de construir un canal de comunicación abierto entre padres e hijos.

Asegurando que no ve la paternidad ''desde un lugar de exigencias'', el actor quiso reflexionar sobre su papel como padre: ''Mi hija no es culpable de mis miedos e inseguridades, y ese tiene que ser el trabajo''.

Seguro que te interesa...

Jaime Lorente comparte el regalo que ha recibido su hija Amaia