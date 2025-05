Ichi, la hija mayor de Emilio Aragón: empresaria de éxito y madre de familia numerosa

Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega tienen tres hijos: Icíar (nacida en 1985), Macarena (1988) e Ignacio (1992). Del benjamín de la familia, hemos sabido esta semana que va a ser padre por primera vez junto a Bea Gimeno. Macarena, por su parte, es estilista, se ha formado en moda en Madrid y Milán, y tiene su propia marca de bolsos. En este artículo, nos vamos a centrar en la hermana mayor, en Icíar, para hablar tanto de su parte personal como de su faceta profesional.

Ichi, como la llaman cariñosamente, estudió Publicidad y Relaciones Públicas, y un máster en Estados Unidos. Al poco tiempo de empezar la carrera, entró a trabajar en el departamento de creatividad de una agencia de publicidad y más tarde ejerció como directora de fotografía en Nueva York. En 2011, creó Crepes and Texas, su agencia de creatividad, junto a Hugo Rodríguez de Prada, su ahora marido.

La pareja tiene cuatro hijos: Martín, Aruca, Teo y Cuba. En una entrevista exclusiva que concedió a Vanitatis, Ichi explicó que ser madre de una familia numerosa "es un caos maravilloso" y, por eso, con su marido tienen un "calendario compartido" para organizarse.

La pareja se conoció cuando estudiaban en la universidad. Ichi contó, en ese mismo medio, que "no fue un flechazo inmediato". Iban a la misma clase, empezaron a ir en bicicleta juntos y a raíz de esas salidas surgió el amor. "Nos llamaban los amantes de la bici", explicó entonces.

Se casaron en julio de 2012 en una finca que su familia tiene en Asturias. Unos 300 invitados asistieron a una boda que los novios querían que fuera solo con sus familias y amigos más cercanos. El vestido de novia era de organza de seda de color blanco roto diseñado por Casilda Cavero, de AtelierCas. El viaje de novios fue a Perú.

Ichi Aragón y Hugo Rodríguez de Prada el día de su boda | Gtres

Los negocios de Ichi

En alguna ocasión, ha contado que al principio no tenía en mente ser emprendedora, pero la vida la ha llevado por este camino y ha iniciado varios negocios. Algunos le han salido bien, otros no. En la entrevista en Vanitatis confesó que, en 2010, ella pidió dinero a sus padres para montar una pizzería con Hugo, pero el negocio no funcionó. Al año siguiente fue cuando crearon su agencia de creatividad y consiguieron un cliente importante: Grosso Napoletano, la conocida cadena de pizzerías que su novio había cofundado.

Ichi montó también la marca de moda Name the Brand, pero el negocio que ahora ocupa todo su tiempo es Madreamiga, una panadería muy conocida de Madrid de la cual es socia junto a su marido y a su amiga Begoña San Pedro.

Naturalidad en redes sociales

"Como influencer me sale todo de modo natural, voy contando mi día a día", declaró a Vanitatis. Ichi abrió sus perfiles en redes sociales hace unos siete años "para enseñar mi realidad como madre", ya que no se sentía identificada con otras influencers que contaban su maternidad de una forma muy perfecta y muy idealizada.

Esta naturalidad que tanto le caracteriza la ha llevado a acumular más de 93.000 seguidores en Instagram y más de 21.000 en TikTok, y a contar cosas muy personales con el objetivo de concienciar sobre ello a todas las personas que siguen su cuenta.

Por ejemplo, ha hablado más de una vez de la depresión que sufrió en 2021. Les costaba salir de casa, dormir sola, tenía taquicardias, "me pasaron cosas horribles", confiesa. Dice que "no era consciente de lo que le pasaba" y, por eso, advierte a todos que "de todo se sale, hay que pedir ayuda y estar rodeados de familia y gente que os quiera".