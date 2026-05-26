Heidi Klum habla sobre cómo está viviendo la menopausia: sofocos, insomnio y aumento de peso

El Festival de Cannes 2026 ha despertado un intenso debate sobre la presión estética que sufren las mujeres para no envejecer y mantenerse extremadamente delgadas. Sin embargo, Heidi Klum llegó a la Costa Azul dispuesta a romper cualquier estigma. La top model habló abiertamente con la revista alemana BUNTE sobre la etapa vital que afronta actualmente y los retos con los que se está encontrando.

Heidi, que el próximo 1 de junio cumplirá 53 años, lleva un año lidiando con la menopausia y sus efectos secundarios, y no ha dudado en visibilizarlos.

Heidi Klum en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Los síntomas de Heidi Klum

"Antes sentía que siempre me congelaba", explicaba la modelo a la citada publicación. Ahora, la situación ha dado un giro radical: cuando ve a gente por la calle vistiendo chaquetas, confiesa que no lo entiende. "Me moriría de calor si tuviera que usar eso ahora. Solo con verlo me da aún más calor", bromea sobre los temidos sofocos.

El descanso es otro de los pilares que se ha visto alterado en su rutina diaria: "Antes dormía profundamente. Ahora estoy constantemente despierta". Eso sí, como buena Géminis inquieta, Heidi ha decidido buscar el lado positivo a este síntoma y aprovecha esos desvelos de madrugada para encender el ordenador y poner al día la bandeja de entrada de su correo electrónico.

"Creo que es importante que hablemos entre nosotras y desestigmaticemos este tipo de temas", asegura con firmeza, decidida a normalizar una transición biológica que experimentan las mujeres de todo el mundo, independientemente de si son estrellas de la pasarela o personas anónimas.

Heidi Klum en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

Señalada por sus cambios físicos

No es la primera vez que la alemana se pronuncia sobre cómo este proceso hormonal está transformando su cuerpo. El verano pasado, durante el Festival de Venecia, las redes sociales y varios medios llegaron a atribuirle un presunto embarazo por el simple hecho de que su silueta lucía una curva más prominente en la zona del abdomen de lo que era habitual en ella años atrás.

Lejos de callarse, Klum aclaró la situación en la docuserie On and Off the Catwalk: "No estoy embarazada. Solo estoy un poco más gorda. Es la menopausia".

Heidi Klum en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2025 | Gtres

Las fases de la menopausia

Los sofocos, las alteraciones del sueño o la redistribución de la grasa corporal que menciona la modelo son, de hecho, algunos de los síntomas más comunes de este proceso. Según los expertos de la clínica Dexeus, esta etapa llega habitualmente entre los 45 y los 55 años, situándose los 51 como la edad media en España.

Esta transición desde el estado fértil hasta la etapa no reproductiva no ocurre de la noche a la mañana, sino que pasa por diferentes fases:

Premenopausia : Es el momento en el que empieza a disminuir de forma paulatina la función ovárica y se puede llegar a acentuar el síndrome premenstrual.

: Es el momento en el que empieza a disminuir de forma paulatina la función ovárica y se puede llegar a acentuar el síndrome premenstrual. Perimenopausia : Aquí es donde los cambios hormonales se hacen evidentes y comienzan las alteraciones en el ciclo menstrual. En esta fase -que suele durar entre uno y tres años- es donde aparecen los primeros síntomas que relata Heidi Klum.

: Aquí es donde los cambios hormonales se hacen evidentes y comienzan las alteraciones en el ciclo menstrual. En esta fase -que suele durar entre uno y tres años- es donde aparecen los primeros síntomas que relata Heidi Klum. Menopausia : Se diagnostica oficialmente cuando se encadena un año completo sin menstruación. En este periodo se pueden intensificar los sofocos y el insomnio, además de experimentarse "cambios de humor, sequedad vaginal, dolores de cabeza, palpitaciones o pequeñas pérdidas de orina", señalan desde Dexeus.

: Se diagnostica oficialmente cuando se encadena un año completo sin menstruación. En este periodo se pueden intensificar los sofocos y el insomnio, además de experimentarse "cambios de humor, sequedad vaginal, dolores de cabeza, palpitaciones o pequeñas pérdidas de orina", señalan desde Dexeus. Postmenopausia: Es la fase que se inicia una vez superado ese primer año de amenorrea (ausencia de regla).

Al visibilizar sus propios síntomas, estrellas internacionales como Heidi Klum ayudan a entender que estos cambios fisiológicos forman parte de la madurez natural del cuerpo femenino, invitándonos a desterrar la culpa y, sobre todo, a tomar nota para nuestras próximas consultas ginecológicas.