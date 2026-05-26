Jaime Hayon, Patricia Bustos y Nacho Duato, entre los ganadores de la IV edición de los Premios Escala de Interiorismo

La IV edición de los Premios Escala de Interiorismo ya tienen ganadores. Creados en 2023 por IDEQUO, antes Escuela Madrileña de Decoración, reconocen a grandes interioristas, proyectos residenciales, de restauración y artísticos sobresalientes, además de visibilizar a figuras emergentes.

El fallo del jurado es el siguiente: Ricardo Barroso, Premio Excelencia Internacional; Jaime Hayon, Premio Excelencia Nacional, Nacho Duato, Premio Diseño Artístico por Cantus; Mix Paisajes, Premio Entornos por convertir la Plaza de Tetuán en Un Oasis en la Ciudad; Mónica García del Pino, Premio Pieza de diseño; Belin, Premio Street Deco; Cristina Larrumbe, Premio Deco Influencer; Patricia Bustos, Premio Proyecto Global por Makàà, Patricia González Llamazares, Premio Home Staging; Sigfrido Serra, Premio Proyecto Residencial por Vivienda Punto; Isern Serra, Premio Espacio Corporativo por Oficinas de Andrés Reisinger; Trenchs Studio, Premio Espacio Gastronómico por su Restaurante Eldelmar, y el Hotel Ogar, desmontable y reubicable del Grupo ANRO, Premio Innovación y Sostenibilidad.

La emoción vendrá de la mano del Premio Promesa del Interiorismo, que se desvelará durante la gala. Tres candidatos aspirarán a él hasta el último minuto, cuando se anuncie quién se lleva la estatuilla. La interiorista mexicana Susana Cervantes; Diego Guillén Ligori y Ana Maldonado son los tres candidatos seleccionados por el jurado.

La gala, presentada por Susanna Griso, reunirá el 18 de junio en la Real Fábrica de Tapices de Madrid a figuras del interiorismo, la arquitectura, la cultura y el diseño. El evento contará además con una actuación íntima de la cantante Nena Daconte.

Henry Berczely, CEO de IDEQUO, destaca que en el centro de formación "defendemos un interiorismo conectado con la realidad del sector, con la innovación y con las personas. Los Premios Escala representan esa misma filosofía: reconocer ideas con impacto y talento capaz de transformar espacios y trayectorias profesionales".

Presidido por el CEO IDEQUO, Henry Berczely, el jurado lo han integrado directivas y directivos de empresas y medios de comunicación: Aitor Viteri, interiorista y Director Académico de IDEQUO; Andrés Castejón, Consejero Delegado de Strohm-Teka; Óscar Zandueta, director de Saltoki Home; Manuel Royo, director de Marketing y Comunicación de Beko; Jesús Mora, Director Comercial de Zennio; Pablo Martínez Guerra, Director General de KP Alfombras; Miguel Curtido, Director Digital de Semana; Marta Riopérez, Senior Advisor Deco Unit Grupo Hearst, Paloma Martínez-Almeida, Directora de Idealista News, y Pilar Romero, Directora y Editora de ProArquitectura. Flora Sánchez Castañón, directora de la agencia Side by Side, ha ejercido de secretaria del jurado.

Jurado de la IV edición de los Premios Escala | Premios Escala

Lista de galardonados