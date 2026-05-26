Sara Carbonero se sincera sobre el duro duelo que atraviesa tras la muerte de su madre: "Mi alma está rota"

Sara Carbonero está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su madre, Goyi Arévalo, el pasado mes de abril. Aunque la periodista siempre ha intentado mantenerse discreta sobre su vida privada, en esta ocasión ha querido expresarse sobre cómo se siente durante este doloroso proceso de duelo.

A través de una publicación en redes sociales, Sara ha compartido unas palabras especialmente duras y sinceras sobre el estado emocional en el que se encuentra ahora: "Dicen que la cara es el espejo del alma y mi alma está rota pero sanará".

Sara también ha reconocido que vive una auténtica montaña rusa desde la pérdida de su madre: "Soy tormenta y soy calma. Soy una montaña rusa", ha confesado, dejando ver el dolor con el que está intentando afrontar esta nueva etapa de su vida.

Además, Sara Carbonero ha admitido que en muchos momentos siente que el dolor termina pasándole factura: "A veces me desbordo por el dolor punzante e irremediable".

La periodista también ha explicado que actualmente conviven dentro de ella muchas versiones diferentes de sí misma y que intenta abrazar cada una de ellas mientras atraviesa el duelo poco a poco. Unas palabras que reflejan el proceso tan personal y complicado que está viviendo desde la pérdida de una de las personas más importantes de su vida. "Amanezco, me quiero, me cuido, respiro sin más pretensiones que despertar cada día".

Sara Carbonero en el funeral de su madre | Gtres

Durante estas últimas semanas, Sara Carbonero ha encontrado refugio en sus hijos, Martín y Lucas, en sus amigos más cercanos y, por supuesto, en su pareja, José Luis Cabrera, intentando recuperar poco a poco la normalidad.

Esta publicación llega apenas unos días después de que la periodista reapareciera públicamente y confesara ante las cámaras que todavía está "muy triste" y que siente que su vida "nunca volverá a ser igual" tras la muerte de su madre.