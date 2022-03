El pasado domingo se celebraba la 94º edición de los Premios Oscar. Unos premios protagonizados por el altercado que hubo entre Will Smith y Chris Rock, provocado por un desafortunado comentario que hizo el cómico sobre el problema de salud de Jada Pinkett que hizo que el actor se levantara repentinamente a pegarle un puñetazo a Rock.

Este acto fue lo más comentado de la gala, tanto es así que algunos rostros conocidos se han pronunciado para dar su opinión al respecto. Como por ejemplo fue el caso de Fabiola Martínez, que aprovechaba para confesar que padecía la misma enfermedad que Jada y criticaba el penoso comportamiento del cómico al bromear sobre esta enfermedad.

Fabiola dejaba a todo el mundo muy sorprendido tras esta confesión, ya que era la primera vez que hablaba sobre esta enfermedad, que nadie sabía que tenía, ni siquiera Eugenia Osborne, la hija de su expareja Bertín Osborne, a la que los medios de 'Europa Press' no han dudado en preguntarle al respecto.

"No sabía que tenía alopecia no lo sabía, la verdad, de hecho, acabo de hablar con ella ahora mismo y no me ha comentado nada", confesaba extrañada preguntándose: "¿Pero que lo sufre ahora o que los sufrió?", acto seguido se respondía a sí misma: "Porque sufrirlo sí que es verdad que pudo sufrirlo en alguna época de estrés o algo así que haya pasado cuando era más joven o con lo de Kike, pero yo a día de hoy le veo un pelazo. No sé si es de ahora o de antes".

Además, no dudaba en dar su opinión respecto a la reacción que tuvo Smith durante la gala: "A ver, la violencia nunca se debe utilizar, lo que pasa es que sí que es cierto, y lo que yo tengo entendido, es que este humorista llevaba mucho tiempo metiéndose mucho con ellos y cuando te toca a alguien que tú quieres pues reaccionas. ¿Ha reaccionado mal? Sí, pero es que es normal que reaccione cualquiera defiende a una persona que quiere, entiendo yo, pero bueno. Ha sido la gota que ha colmado el vaso".

Aunque aseguraba que su opinión sobre el actor no iba a cambiar por haber protagonizado este violento acto: "Yo soy muy fan de Will Smith y esto no va a cambiar que lo adore", terminaba diciendo.

Seguro que te interesa...

Eugenia Osborne opina sobre el posible romance de su padre Bertín con Vicky Martín Berrocal: ''Me encantaría''