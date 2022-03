Eugenia Osborne, víctima de una estafa donde le roban casi 2.000 euros

Muchas son las celebrities que intentan ser estafadas por ciberdelincuentes. Eugenia Osborne ha sido la última que se suma a la lista de víctimas del 'smishing', tal y como ella misma lo ha contado en sus historias de Instagram ante sus más de 199 mil seguidores.

La joven perdía el pasado lunes una alta cantidad de dinero en apenas unos segundos tras haberle llegado un mensaje a su móvil del banco que, tal y como ha enseñado a través de varias capturas de pantalla, parecía muy real.

En el mensaje, le comunicaban a la hija de Bertín Osborne que su cuenta había sido bloqueada, de manera que como todos hubiéramos hecho ante esa preocupación, hizo click en el sms, provocando a los delincuentes que estaban detrás de este embrollo el acceso directo a su cuenta bancaria.

Una vez dentro, los ciberdelincuentes se hicieron dos bizums: el primero de 1.000 euros y el segundo de 750 euros. Robándole un total de casi 2.000 euros. Al recibir el cargo de estas transferencias fue le momento en el que se dio cuenta de que todo se trataba de una estafa.

"He sido torpe, pero hay más gente a la que le puede pasar", expresaba en sus redes tras contar todo el suceso, para intentar evitar que sus seguidores no caigan en la misma trampa en la que ella había caído.

Afortunadamente, el desenlace de esta historia ha sido positivo, Eugenia contaba: "He llamado al banco, me han bloqueado todo para evitar que puedan sacar más dinero. Después he ido presencialmente allí y he puesto la denuncia en la policía. He vuelto al banco de nuevo, me han tramitado todo y me devolverán el dinero".

La psicóloga terminaba reflexionando los motivos y errores que había cometido: "El problema es que me mandaron un código y al ponerlo les di acceso a recibir todos mis códigos de seguridad para hacer los Bizums que se han hecho".

