Eugenia Osborne cuenta qué le dijo su hermana Claudia cuando sin querer desveló el nombre de su bebé

Eugenia Osborne ha copado el protagonismo en los últimos días al desvelar públicamente, sin darse cuenta, el nombre que su hermana Claudia Osborne, embarazada por primera vez, ha elegido para su bebé, una niña muy deseada que nacerá a principios de verano: "Se llamará Micaela", contaba sonriente, sin ser consciente de que estaba dando una 'primicia'.

Un nombre que la hija menor de Bertín ni siquiera había contado al artista que se enteraba por los medios de que su nueva nieta se llamará Micaela, igual que Claudia, cuyo nombre completo es Claudia Micaela.

Ahora, Eugenia ha reaparecido públicamente y, sonriente, ha contado si su hermana se enfadó o no con ella por su 'desliz': "No me di cuenta, estaba tan cansada que me salió tal cual. La llamé y le dije que lo siento, no me pasa nunca. Y Claudia me dijo 'no te preocupes, no pasa nada'". "Nosotras no nos enfadamos nunca, estamos super unidas y nos adoramos", ha confesado, dejando claro que su hermana no se ha molestado en absoluto por su 'error'.

Alejada del foco mediático para sobrellevar con tranquilidad el embarazo, Eugenia ha contado que Claudia se encuentra "muy bien". "Ya se le nota mucho la barriga, está muy contenta y estamos todos deseando que nazca", comenta ilusionada ante la perspectiva de convertirse en tía de nuevo.

En cuanto a ella, la socialité confiesa que no tiene ganas de enamorarse tras su separación de Juan Melgarejo el verano pasado, con el que sigue teniendo una buenísima relación a pesar de cerrar la puerta a una posible reconciliación: "La verdad es que nos hemos querido tanto que hay que llevarse bien. Por los niños hay que hacerlo todo, y lo que te digo que él y yo nos queremos mucho y nos seguimos queriendo mucho y nos llevamos fenomenal".

Muy unida a toda su familia, Eugenia no ha dudado en 'reprochar' algo a su padre, completamente recuperado de las secuelas del Covid, ya que "me dijo, voy para Madrid, te llamo, y no me ha llamado". "Estoy un poco enfadada" ha bromeado.

Además, la empresaria ha dedicado unas bonitas palabras a la exmujer de Bertín, Fabiola Martínez, a quien confiesa que "quiero un montón" y a quien ha agradecido "lo fácil" que lo ha hecho todo tras su separación del artista hace poco más de un año.

Seguro que te interesa...

Claudia Osborne, la hija de Bertín, se pronuncia sobre su embarazo por primera vez