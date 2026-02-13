Blanca Suárez vuelve a incendiar las redes sociales y no es para menos. La actriz madrileña, que se ha convertido en una de las más queridas por el público español, sigue demostrando por qué ha sabido ganarse el cariño de varias generaciones. Tal vez se deba a su naturalidad frente a la cámara, a su forma de ser, o a esa capacidad de conectar con la audiencia, algo que la ha convertido en un rostro imprescindible de series y películas que muchos han visto crecer a lo largo de los años.

Blanca Suárez | Europa Press

Hace poco, la actriz sorprendió a sus seguidores compartiendo un carrusel de fotos en Instagram donde se la veía disfrutando de todo tipo de comida, en restaurantes, en el cine, en la calle o en terrazas. Pero, lo llamativo de todo esto no fue su buen gusto por la comida, sino un distinguido anillo que sale en cada una de las imágenes y por el que, muchos de sus seguidores han preguntado si se había casado o si estaba comprometida con un emoticono e interrogaciones. Simplemente son especulaciones sin resolver, el anillo podría ser un regalo o simplemente un accesorio...

La relación que tiene con Javier Rey es sólida y aunque ambos son muy discretos, se sabe que están felices y unidos. Se conocieron en 2016 pero la chispa surgió después, en el rodaje de un proyecto para el que trabajaron juntos hace ya más de seis años y la química que tenían era innegable, traspasaba las pantallas, tanto así, que se hizo realidad. De hecho Blanca ha reconocido públicamente que lo que más valora de su pareja es la "calma absoluta que siente a su lado".

Las especulaciones sobre que la interprete vaya a casarse o no viene de un profundo deseo de sus fans, aunque esas fantasías podrían haberse avivado ya anteriormente, gracias a una charla que tuvo Blanca con Vicky Martín Berrocal en la cual se refirió a Javier como "mi marido", pero enseguida aclaró que no se habían casado, simplemente fue una forma de demostrar todo lo que significa para ella y en el punto que se encontraba con él.