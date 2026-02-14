SU REACCIÓN
El enfado de Cayetano Martínez de Irujo al ser preguntado por su hermana Eugenia: "Eso es muy antiguo ya"
Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a protagonizar un encontronazo con la prensa después de ser cuestionado por su relación con su hermana Eugenia, con quien se reconcilió hace un año.
A punto de cumplirse el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, su familia y especialmente Cayetano Martínez de Irujo, está inmerso en los preparativos de los homenajes que recibirá su figura.
En este contexto, el exjinete apareció en Y ahora Sonsoles para hablar sobre la vida de su madre y repasar algunos de los momentos más polémicos de su relación con sus hermanos y en especial con Eugenia, la pequeña de la Casa de Alba.
Sin embargo, al encontrarse con los reporteros en la calle al finalizar su paso por el plató, Cayetano ha mostrado su cara menos amable y una vez más ha arremetido contra la prensa.
Al recordarle el conflicto con su hermana, Cayetano se ha revuelto diciendo a un reportero de Europa Press: "Eso es muy antiguo ya. ¿Qué tal se lleva usted con su hermana? ¿Tiene usted con su hermana?".
"No sea usted malo, sea usted correcto", espetaba muy molesto después de confirmar que en la actualidad Eugenia y él se llevan bien.
De hecho, aunque hace un año se reconciliaran y haya tenido gestos como invitar a sus hermanos a su boda con Bárbara Mirjan, lo cierto es que aún este tema le incomoda como se pudo ver hace apenas un mes cuando tiró de ironía al ser preguntado por ellos.
