El enfado de Cayetano Martínez de Irujo al ser preguntado por su hermana Eugenia: "Eso es muy antiguo ya"

A punto de cumplirse el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, su familia y especialmente Cayetano Martínez de Irujo, está inmerso en los preparativos de los homenajes que recibirá su figura.

En este contexto, el exjinete apareció en Y ahora Sonsoles para hablar sobre la vida de su madre y repasar algunos de los momentos más polémicos de su relación con sus hermanos y en especial con Eugenia, la pequeña de la Casa de Alba.

Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Cayetano, en mayo de 2015 | Gtres

Sin embargo, al encontrarse con los reporteros en la calle al finalizar su paso por el plató, Cayetano ha mostrado su cara menos amable y una vez más ha arremetido contra la prensa.

Al recordarle el conflicto con su hermana, Cayetano se ha revuelto diciendo a un reportero de Europa Press: "Eso es muy antiguo ya. ¿Qué tal se lleva usted con su hermana? ¿Tiene usted con su hermana?".

Cayetano Martínez de Irujo con la prensa | Europa Press

"No sea usted malo, sea usted correcto", espetaba muy molesto después de confirmar que en la actualidad Eugenia y él se llevan bien.

De hecho, aunque hace un año se reconciliaran y haya tenido gestos como invitar a sus hermanos a su boda con Bárbara Mirjan, lo cierto es que aún este tema le incomoda como se pudo ver hace apenas un mes cuando tiró de ironía al ser preguntado por ellos.