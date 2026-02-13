EN SU MEJOR MOMENTO
Chenoa desmiente los rumores de una nueva relación: "Ni ganas"
Chenoa desmiente de manera tajante los rumores que estaban circulando sobre nuevas historias de amor en su vida y además afirma estar centrada en ella misma y en su trabajo, sin tener tiempo para otras cosas.
Chenoa atraviesa, sin lugar a dudas, uno de los momentos más dulces de su carrera. La artista, que saltó a la fama hace ya más de 20 años, vive hoy una muy buena etapa laboral: presente en la televisión, consolidada como presentadora y siempre conectada con su público a través de la música que la vio crecer. Y debido a su apretada agenda, su nombre vuelve a resonar con más fuerza que nunca.
Pero, aunque en lo laboral todo fluye, en el terreno sentimental la historia cambia de guion, no hay nuevo romance, no está con un "profesional de la medicina de primer nivel", por lo que los rumores que se revelaron en los medios de comunicación no son ciertos. La propia Chenoa ha sido clara y directa, sin rodeos con los micrófonos de Europa Press: "Nada que ver, no, no, no, no… ni ganas". Así de contundente. Ni está enamorada ni está conociendo a alguien. ¿El motivo? Ella misma lo explica: "Tengo mucho trabajo".
Y por si quedaban dudadas, no sólo lo ha desmentido ante los medios, Chenoa también ha querido zanjar las polémicas en las páginas de la revista ¡HOLA! Allí, preguntada directamente por los rumores que la relacionaban con un supuesto médico, la artista tiró de ironía para desactivar la historia: "Ni médico, ni café, ni nada que se le parezca".
A pesar de su gran racha como presentadora y cantante, hay algo más allá de sus nuevos romances que han hecho que la artista acaparase aún más titulares, y ha sido por el bonito mensaje que le ha dejado a su ex pareja, David Bisbal, con quién estuvo algunos años de su vida, tras el fallecimiento de su padre el pasado martes: "Todo mi cariño para ti y la familia", acompañado de un corazón blanco. Una historia de amor que marcó una generación entera y que estuvo muy seguida por la prensa, teniendo en cuenta que el 'boom' de ambos se dio al salir de un reconocido concurso de televisión.
