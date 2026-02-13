Alba Carrillo arrasa con sus declaraciones sobre Feliciano López y Sandra Gago: "Yo no le conozco a ese señor"

Alba Carrillo y Feliciano López vivieron una de las historias de amor más seguidas y señaladas por la prensa rosa, y no solo por que ambos eran caras conocidas, sino por la intensidad con la que vivían cada momento. La relación parecía ser estable hasta que se acabó en 2016, por una serie de desacuerdos personales y complicaciones en la pareja. Tras diez años desde entonces, la socialité vuelve a darle caña con sus ingeniosas respuesta cuando le preguntan por su exmarido de nuevo.

Cuando los reporteros le comentaron que había una portada de Feliciano López junto a su actual mujer, Alba Carrillono pudo evitar sacar una sonrisa de oreja a oreja: "No la he visto, voy a comprarla y te digo", contestó entre risas. Pero no se quedó ahí: en la revista la modelo Sandra Gago, reconoce que lo que más le había enamorado de Feliciano fue lo atento y detallista que siempre había sido con ella. Y, con ese toque de humor que tanto caracteriza a Alba, dejó caer un "es una verdadera afortunada", refiriéndose a que con ella, la historia no habría sido igual.

Alba Carrillo ante los micrófonos | Gtres

Aun así, Alba Carrillo se muestra feliz de que Feliciano y Sandra Gago estén enamorados y disfrutando de su relación. Pero, en cuanto a si le pillaba por sorpresaque hayan pasado baches también, no dudó en soltar entre risas: "Pues hombre, ¿tú qué crees?". Con su habitual ironía, Alba calificó a Sandra como "Santa Sandra", en clara referencia a lo que ella misma vivió con el tenista. Eso sí, añadió con sinceridad que si Feliciano realmente se ha reformado, entonces se alegra de corazón por ellos, y que se lo crea quien se lo crea.

Feliciano López y Sandra Gago | Gtres

Y es que, sobre que Feliciano y Sandra han podido superar sus baches, Alba vuelve a insistir en que así es como tiene que ser, pero admite en tono bromista y sin pelos en la lengua que con él y con su familia siempre le ha parecido "dificilísimo". Eso sí, repite que si Sandra está feliz, ella también se alegra. Sin embargo, hubo otro dardo directo cuando la preguntaron si Feliciano se ha reformado: "No, según yo no, porque yo no sé nada de ese señor y de eso sí que me alegro. Yo no le conozco a ese señor, no sé si alguna vez le he conocido", terminó soltando entre carcajadas.