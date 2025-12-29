Los Beckham no acuden al completo a la boda de la hija de Gordon Ramsay: Brooklyn, el gran ausente

La familia Beckham ha sido durante años el ejemplo perfecto de clan unido, mediático y perfectamente sincronizado en cada aparición pública. David y Victoria Beckham, junto a sus cuatro hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, han construido una imagen de familia modélica que ha conquistado tanto al mundo de la moda y la música como al del deporte.

Sin embargo, en los últimos meses esa imagen de armonía parece haberse roto. Todas las miradas apuntan a Brooklyn Beckham, el primogénito del matrimonio, cuya ausencia reiterada en eventos familiares ha despertado rumores de distanciamiento y tensiones internas.

Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, de izquierda a derecha | Gtres

Mientras el resto de la familia continúa mostrándose unida en redes sociales y actos públicos, Brooklyn ha optado por mantenerse al margen, en Florida, con la familia de su esposa Nicola Peltz.

Este posible malestar familiar vuelve a quedar en evidencia tras uno de los acontecimientos sociales más comentados del año, donde la familia Beckham ha vuelto a acaparar titulares no solo por su presencia, sino por una sonada ausencia que no ha pasado desapercibida.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz | Gtres

La boda que reaviva los rumores

La reciente boda de la hija de Gordon Ramsay, Holly, con el nadador olímpico Adam Peaty, se convirtió en un auténtico desfile de glamour con la asistencia casi al completo de la familia Beckham.

Los Beckham, grandes amigos de Gordon y su familia desde hace años, acudieron para acompañar a la familia y celebrar juntos este importante enlace. David y Victoria acudieron acompañados de Romeo, Cruz y la pequeña Harper, mostrando, una vez más, su habitual complicidad ante las cámaras.

Familia Beckham en la boda de Holly Ramsay | Gtres

Sin embargo, la ausencia de Brooklyn Beckham volvió a encender todas las alarmas. Ni rastro del joven ni de su esposa en una celebración donde el resto del clan no dudó en compartir imágenes y momentos en redes sociales.

Un gesto que muchos interpretan como una confirmación más del distanciamiento entre Brooklyn y su familia, alimentando los rumores de un conflicto que, por ahora, ninguno de los protagonistas ha querido aclarar públicamente.

Cruz Beckham en la boda de Holly Ramsay | Gtres

El vestido de Victoria

Para la ocasión, Victoria Beckham brilló con un vestido largo de satén en un tono verde joya, perteneciente a su propia colección. La prenda destaca por su silueta marcada, con un escote pronunciado, mangas largas y frunces inspirados en la Grecia clásica que realzan la cintura, mientras que la falda ligeramente acampanada recuerda una elegante cola de sirena.

Victoria Beckham en la boda de Holly Ramsay | Gtres

El diseño, ceñido pero elegante, combinaba sensualidad y sofisticación, fiel al estilo de la diseñadora. Su tejido satinado, con un acabado ligeramente metálico, aporta luminosidad y movimiento al conjunto, convirtiéndolo en una elección ideal para una boda de invierno, donde cada detalle refleja la personalidad y el gusto impecable de Victoria.

Las Navidades de Brooklyn Beckham

Mientras el resto de la familia Beckham se reunía en Reino Unido para las fiestas, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz vivieron una Navidad completamente distinta. El matrimonio decidió pasar las fiestas en Estados Unidos, junto a la familia de ella.

Así pues, ha sido la primera vez que Brooklyn, el primogénito de David y Victoria, no compartía estas fechas tan señaladas con sus padres. Se trata de un gesto que muchos interpretan como un reflejo del delicado momento que atraviesan las relaciones dentro del clan.

La pareja no dejó pasar la ocasión sin compartir su propia felicitación navideña en redes sociales, que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Ambos posaron sonrientes, con pijamas rojos navideños, frente a un árbol decorado, acompañando la imagen con un mensaje centrado en el amor, la paz y la felicidad.