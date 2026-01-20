Brooklyn Beckham rompe su silencio contra sus padres, Victoria y David: "He estado controlado"

La familia Beckham hace varios años que atraviesa una de sus mayores crisis como clan: el alejamiento de su hijo mayor, Brooklyn Beckham. Y es que el primogénito decidió romper con el contacto de su familia hasta el punto de mudarse a Estados Unidos, con su mujer, Nicola Peltz, con quien contrajo matrimonio en 2022.

Desde entonces ha habido muchos rumores, sobre todo enfocados en que Nicola era la principal causa de este destierro. Numerosas veces Victoria Beckham ha comentado que está triste por esta decisión que tomó su hijo.

Además, se ha visto como, en los últimos planes familiares, como la boda de la hija de Gordon Ramsay, Brooklyn no apareció, dejando en evidencia delante de la prensa que su relación está completamente rota.

Brooklyn Beckham | Gtres

El comunicado

Después de muchos meses de especulaciones, por fin Brooklyn ha hecho su primer comunicado oficial a través de sus historias de Instagram: "He estado callado por años y he tratado de guardar estos asuntos en privado", arranca el primogénito.

"Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", explica con fuerza en la primera parte del comunicado.

Brooklyn cuenta que "desgraciadamente, mis padres y su equipo han continuado yendo a la prensa, dejándome a mí sin ninguna opción más que hablar por mí mismo y explicar la verdad sobre solo algunas de sus mentiras".

Comunicado oficial de Brooklyn Beckham | Instagram, @brooklynpeltzbeckham

Sobre el control

"No me quiero reconciliar con mi familia", explica Brooklyn, "no estoy siendo controlado, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", añade. "Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia", detalla.

"Las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones no auténticas han sido parte integral de la vida en la que nací", afirma.

"Últimamente he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, en su mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada", confiesa el hijo mayor de los Beckham.

Brooklyn Beckham | Gtres

"La narrativa de que mi mujer me controla es completamente al revés", precisa, "he estado controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida". Explica que ha crecido "con una ansiedad abrumadora", y que "por primera vez en mi vida, desde que me distancié de mi familia, esta ansiedad ha desaparecido".

Detalla: "Me despierto cada mañana agradecido por la vida que he escogido, y he encontrado paz y alivio. Mi mujer y yo no queremos una vida amoldada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia".

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz | Gtres

Sobre su relación con Nicola

Brooklyn tampoco se ha dejado de hablar de la relación de sus padres con su mujer, Nicola: "Mis padres han estado infinitamente intentando arruinar mi relación desde antes de la boda", confiesa.

De hecho, habla sobre la famosa polémica del vestido de novia: "Mi madre canceló hacer el vestido de Nicola a pesar de lo emocionada que ella estaba de llevar un diseño suyo, forzándola a buscar urgentemente un vestido nuevo".

Además explica que "semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi apellido, cosa que me hubiera afectado a mi, a mi mujer, y a nuestros futuros hijos".

Victoria Beckham y Nicola Peltz | Gtres

Detalla que "mi madre me llegó a llamar malvado porque Nicola y yo escogimos incluir a mi abuela Sandra y la abuela de Nicola en la misma mesa, ya que ambas no tienen a su marido".

"Mi mujer ha sido constantemente despreciada por mi familia, sin importar lo mucho que intentamos unirnos como si fuéramos uno", expone, hasta el punto de que "mi madre invitaba regularmente a mujeres de mi pasado con la clara intención de hacernos sentir incómodos a los dos".

Familia Beckham | Gtres

"A pesar de esto, nosotros viajamos a Londres para el cumpleaños de mi padre". Pero Brooklyn cuenta que su padre "rechazó todos sus intentos para verse, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con un centenar de invitados y con cámaras en todas las esquinas".

Tras intentarlo mucho, ya que quería pasar tiempo de calidad con su progenitor, David accedió: "Fue con la condición de que Nicola no estaba invitada", detalla.

Las acciones de los Beckham

"La noche antes de mi boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola no era de sangre y no era familia", confiesa Brooklyn. "Desde ese momento, empecé a defenderme por mi solo ante mi familia, he recibido numerosos ataques de mis padres, privados y públicos", recalca.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz | Gtres

El primogénito habla también de la relación con sus hermanos: "Incluso mis hermanos han sido enviados a atacarme en las redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan de la nada este verano".

Concluye el comunicado hablando de su mujer y él: "Nosotros hemos aparecido, durante muchos años, para dar soporte en cada espectáculo de moda, cada fiesta, y cada evento con prensa para mostrar nuestra familia perfecta, pero la única vez que mi mujer le pidió ayuda a mi madre para salvar a los perros durante los fuegos de Los Ángeles, mi madre la rechazó".