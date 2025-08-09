La espectacular celebración de Paula Echevarría con Miguel Torres y su hija Daniella convertida en estrella

La celebración del 48 cumpleaños de Paula Echevarría ha sido doblemente especial este año. El jueves 7 de agosto, la actriz compartió una jornada en familia junto a sus padres, su pareja Miguel Torres y sus hijos Miki y Daniella. El día estuvo lleno de momentos entrañables: globos, paella, playa y una cena al atardecer con vistas al mar, en la más absoluta intimidad y felicidad.

Pero la protagonista de Velvet reservó la gran fiesta para la noche siguiente en Starlite Occident, repitiendo escenario y tradiciones. El evento tuvo un aire mexicano y reunió a grandes amigos, con Daniella convertida en una joven estrella que acompañó a su madre en todo momento.

Paula Echevarría y su hija Daniella | Gtres

La fiesta incluyó el concierto de Amaral y una posterior celebración llena de risas, tartas, globos y complicidad, donde no faltaron rostros conocidos como Valeria Mazza o la fundadora del festival, Sandra García-Sanjuán.

Miguel Torres y Paula Echevarría en la fiesta de su cumpleaños | Gtres

Paula, radiante y muy agradecida, transmitió un mensaje de gratitud y plenitud: "Estos últimos años han sido muy buenos en mi vida". Así, la actriz demuestra que la verdadera elegancia está en saber disfrutar de cada momento y celebrar la vida rodeada de los suyos.

La fiesta de cumpleaños de Paula Echevarría | Gtres

Paula Echevarría deslumbra con su outfit más colorido

En cuanto al look que escogió, la actriz lució un vestido corto crochet fiel a su estilo desenfadado, donde loscolores vivos y las flores fueron los grandes protagonistas.

Paula Echevarría celebrando su 48 cumpleaños en Marbella | Gtres

El diseño, de cuerpo ajustado, tirantes y falda asimétrica, mezclaba tonos entre el rosa y el rojo, creando un efecto alegre y favorecedor que realzaba aún más su bronceado veraniego.

Paula supo combinar este look bohemio con un aire más moderno y cañero gracias a los detalles de tachuelas y unas sandalias a tono, completando así un estilismo con mucha personalidad.