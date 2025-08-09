Máxima preocupación por Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe: su último parte médico desde la UCI

El cantante Jaume Anglada, gran amigo del rey Felipe, permanece ingresado enestado crítico en la UCI del Hospital Universitario Son Espases. El artista fue arrollado por un coche mientras conducía su moto en Palma de Mallorca durante la madrugada del viernes.

El conductor del vehículo circulaba en sentido contrario en la avenida Joan Miró y se dio a la fuga tras el choque. Sin embargo, el joven de 20 años ha sido detenido en su domicilio.

Anglada ha sufrido un traumatismo craneoencefálico de extrema gravedad y fue trasladado de inmediato al hospital. Según ha podido confirmar Europa Press, el cantante ha sufrido además la extirpación del bazo y presenta rotura de cadera, mandíbula y costillas.

El cantante Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe, grave tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca | Europa Press

Desde el hospital han apuntado en el último parte médico difundido que Anglada "está estable dentro de la gravedad y pendiente de evolución clínica".

La familia del cantante ha agradecido las muestras de cariño recibidas y ha pedido a los medios y al público respeto a la intimidad en estos momentos tan delicados.

La amistad del rey Felipe con Jaume Anglada

La noticia del accidente de Anglada ha impactado a Felipe VI, gran amigo suyo. El pasado 1 de agosto, durante las regatas, se vio al Rey más distendido que nunca bailando y cantando en un concierto de Jaume.

El rey Felipe VI, en el concierto de Jaume Anglada durante la Copa del Rey de Vela en Palma de Mallorca | Europa Press

Días después, el 4 de agosto, volvió a encontrarse con el cantautor en la recepción de autoridades en el Palacio de Marivent.

Jaume Anglada durante la recepción en Marivent de los Reyes | Gtres

La suya es una amistad que se remonta principios de los años 2000, en el entorno del Real Club Náutico de Palma y la pasión de ambos por la vela.

Asimismo, la mujer del cantante, Pilar Aguiló, guarda también una gran amistad con la reina Letizia y los hijos de ambas parejas han compartido juegos durante su infancia y los veranos en Palma.