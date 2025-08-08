Isa Pantoja explica las razones por las que ha decidido guardar el cordón umbilical de su hijo Cairo

El pasado 22 de junio, Isa Pantoja y Asraf Beno se convertían en padres de su primer hijo en común, un bebé al que han llamado Cairo. Para la hija de Isabel Pantoja es su segundo hijo, Isa se convirtió en madre por primera vez en 2014 de un niño, Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla.

Isa Pantoja y Asraf Beno saliendo del hospital | Gtres

Tras el nacimiento de Cairo, Isa Pantoja ha hecho partícipes a su seguidores, a través de las redes sociales, del complicado postparto que ha tenido. Una montaña rusa de emociones de la que ha hablado abiertamente: "Yo no quiero estar así", confesaba sobre los sentimientos que estaba experimentando.

Y ahora ya todos más adaptados a la nueva vida familiar, Isa Pantoja ha querido compartir con sus seguidores la importante decisión que tomó antes de que naciese su hijo: conservar el cordón umbilical.

"Esto es lo más valioso que descubrí en esta nueva maternidad. Como mamá hay decisiones que tomas desde el amor y hay otras que tomas por miedo a lo que pueda pasar. En el cordón umbilical hay células madre que pueden ayudar a tratar enfermedades en un futuro. Y, desde mi experiencia personal, sí que es algo que tenía en mente...", ha explicado Isa a través de este vídeo donde ha contado los motivos y cómo ha sido el proceso.