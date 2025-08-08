Victoria Federica se apunta a la tendencia que vuelve cada verano: el pelo lleno de trencitas

Victoria Federica ha sorprendido con un peinado de lo más moderno y veraniego. Todo el pelo lleno de trencitas, desde la raíz hasta las puntas, al más puro estilo de inspiración africana. Un look completamente alejado de la imagen elegante y discreta a la que nos tiene acostumbrados, y que deja claro que las vacaciones lo permiten todo, también en clave beauty.

La hija de la infanta Elena estrenó este peinado tan rompedor en el concierto de Guitarricadelafuente en el festival Starlite Occident de Marbella. Lo combinó con un estilismo cómodo pero con rollo: camiseta de manga corta a rayas neutras y pantalones negros. Así, pudo disfrutar del concierto al máximo, móvil en mano para no perder detalle. Al finalizar, hasta charló y se hizo un selfie con el artista. Modo fan activado.

Victoria Federica y Guitarricadelafuente | Gtres

Un peinado tan bonito como incómodo para algunas

Las trenzas completas —también conocidas como full braids o box braids, según el tipo— se han convertido en una de las opciones más buscadas cada verano. Son frescas, favorecedoras y muy prácticas para ir a la playa o a la piscina sin preocuparse por el encrespamiento. Sin embargo, no todo es tan ideal como parece.

La influencer Paula Gonu lo ha mostrado recientemente en sus redes sociales, tras pasar cuatro horas aguantando tirones en la peluquería para conseguir este look con trenzas largas. Cada tirón era una señal de advertencia de lo que vendría después. Al terminar, el dolor fue tal que tuvo que tomarse un ibuprofeno: "Qué migraña", dice en el vídeo. A pesar de lo bien que le quedaban, no aguantó más de dos días con ellas: "Prefiero la comodidad".

¿Vale la pena probarlo? Depende de tu tipo de pelo

Una seguidora le respondió a Paula Gonu con una reflexión importante: "Las trenzas son preciosas, a mí me gustan, porque soy negra y mi cuero cabelludo está acostumbrado. Si eres blanca y tienes el mismo pelo que Paula, no lo recomiendo". Y es que este tipo de peinado requiere que el pelo resista bien la tensión de las trenzas desde la raíz.

¿Le pasará algo parecido a Victoria Federica? Lo cierto es que, aunque su nuevo peinado ha causado sensación, puede que no sea tan fácil de mantener ni tan cómodo como parece.