Claudia, hija de Raquel Revuelta, y su marido Vicente responden si quieren ser padres a corto plazo

Claudia Jiménez y Vicente Benítez están viviendo su verano más romántico después de contraer matrimonio el pasado 21 de junio en su multitudinaria boda en Zahara de los Atunes.

La hija de Raquel Revuelta se casó con el que era su novio de la adolescencia y, tras su luna de miel en Indonesia, la pareja ha vuelto al trabajo en Madrid, aunque aún disfruta de algunos días libres en el sur.

Las cámaras de Gtres han captado al matrimonio en el aeropuerto y les han preguntado sobre cómo está yendo este verano y por sus planes futuros.

"La boda fue fenomenal y la vida de casados también muy bien. Un poco parecida a la vida de novios porque ya vivíamos juntos, pero muy bien la verdad. Estamos disfrutando mucho", ha asegurado la joven, mostrándose tajante al ser preguntada por formar una familia con Vicente.

"Nada nada, de momento queremos disfrutar los dos de nosotros y trabajar mucho", ha asegurado Claudia, descartando por ahora ser madre, al menos en el corto plazo.