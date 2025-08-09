EN MALLORCA
Rafa Nadal y Mery Perelló, padres de su segundo hijo: el nombre elegido y su emotivo significado
Rafa Nadal y Mery Perelló han dado la bienvenida a su segundo hijo. El nacimiento tuvo lugar el pasado jueves 7 de agosto y se ha revelado el nombre del bebé, que guarda un motivo muy especial.
Rafa Nadal y Mery Perelló ya son padres de su segundo hijo. Ambos han dado la bienvenida a su bebé, un niño, que nació el pasado jueves 7 de agosto y que no se ha hecho público hasta ahora, fieles a su discreción.
La Razón ha confirmado que tanto el niño como la madre se encuentran bien a diferencia del nacimiento de su primogénito, Rafael, que fue más complejo para la madre. En esta ocasión la recuperación ha sido más rápida y positiva, lo que ha permitido su regreso a casa, según ha comentado Europa Press.
Durante su estancia en el hospital, solo los familiares directos visitaron al recién nacido en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, en línea con la privacidad que siempre ha rodeado a la familia Nadal-Perelló.
La ausencia de Mery el pasado lunes 1 de agosto en la recepción de los Reyes y sus hijas a las autoridades baleares en el Palacio de Marivent fue muy comentada ya que el extenista acudió en solitario, lo que hacía prever que el nacimiento era inminente.
El nombre que han elegido para el pequeño es el de Miquel, un homenaje muy especial al padre de Mery, quien falleció en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad
La elección del nombre es una muestra del profundo cariño y recuerdo que mantienen hacia él, especialmente en esta etapa feliz en la que Nadal, ya retirado del deporte profesional, puede dedicarse plenamente a su papel de padre y esposo.
