Rafa Nadal y Mery Perelló, padres de su segundo hijo: el nombre elegido y su emotivo significado

Rafa Nadal y Mery Perelló ya son padres de su segundo hijo. Ambos han dado la bienvenida a su bebé, un niño, que nació el pasado jueves 7 de agosto y que no se ha hecho público hasta ahora, fieles a su discreción.

La Razón ha confirmado que tanto el niño como la madre se encuentran bien a diferencia del nacimiento de su primogénito, Rafael, que fue más complejo para la madre. En esta ocasión la recuperación ha sido más rápida y positiva, lo que ha permitido su regreso a casa, según ha comentado Europa Press.

Mery Perelló y su hijo Rafael | Gtres

Durante su estancia en el hospital, solo los familiares directos visitaron al recién nacido en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, en línea con la privacidad que siempre ha rodeado a la familia Nadal-Perelló.

La ausencia de Mery el pasado lunes 1 de agosto en la recepción de los Reyes y sus hijas a las autoridades baleares en el Palacio de Marivent fue muy comentada ya que el extenista acudió en solitario, lo que hacía prever que el nacimiento era inminente.

Mery Perelló y Rafal Nadal, en los Premios Laureus | Gtres

El nombre que han elegido para el pequeño es el de Miquel, un homenaje muy especial al padre de Mery, quien falleció en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad

La elección del nombre es una muestra del profundo cariño y recuerdo que mantienen hacia él, especialmente en esta etapa feliz en la que Nadal, ya retirado del deporte profesional, puede dedicarse plenamente a su papel de padre y esposo.