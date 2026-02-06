Marc Anthony será papá por octava vez: quiénes han sido sus parejas y cuántos hijos tiene

El reconocido cantante Marc Anthony, de 57 años de edad, ha anunciado hace apenas unos días que está esperando un bebé junto a Nadia Ferreira para dentro de muy poco. Así pues, el cantante de Vivir mi vida se convertirá en padre por octava vez.

Tras varios matrimonios con mujeres tan conocidas como Dayanara Torres o Jennifer Lopez, Anthony se casó, en 2023, con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, de 26 años, con quien espera, ahora, su segundo hijo en común.

En este artículo, os presentamos el hilo de descendientes del cantante de origen puertorriqueño: estas han sido todas sus relaciones sentimentales y los hijos que ha tenido en cada uno de sus matrimonios.

Marc Anthony | Gtres

Con Debbie Rosado

Marc Anthony empezó a salir, en 1993, con la agente de policía Debbie Rosado, con quien, a pesar de que no se llegaron a casar, tuvieron una hija, convirtiéndose, el cantante, en padre por primera vez.

La primogénita de Anthony se llama Ariana, y nació el 29 de junio de 1994. Ahora, con 31 años de edad, tiene una vida discreta de la cual no se sabe mucho. Eso sí, siempre ha tenido una buena relación con todas las mujeres que han sido pareja de su padre.

Marc Anthony y su hija Ariana en 2011 | Gtres

Cuando empezó el noviazgo con Debbie, ella ya tenía un hijo, llamado Alex, aunque se le conoce como Chase. El cantante no dudó en darle su apellido y adoptarlo como un hijo más, pero a pesar de que ha acompañado a su padre en alguna ocasión, ha preferido mantenerse alejado del foco mediático.

Con Dayanara Torres

Su primer matrimonio oficial fue con la actriz y modelo Dayanara Torres, coronada como Miss Universo 1993. Se casaron en mayo del año 2000 en Las Vegas, y se separaron tres años después, en 2003.

Tuvieron su primer hijo en común en febrero del 2001, a quien llamaron Cristian. Aún está estudiando en Estados Unidos, y prefiere mantener una vida alejada de los medios de comunicación.

Marc Anthony y su hijo Cristian en 2023 | Getty Images

Del mismo matrimonio tuvieron a Ryan, que nació el 16 de agosto de 2003. Su gran ilusión es dedicarse a la industria de la música, como su padre. Poco después, la pareja se separó.

Ryan Muñiz | Getty Images

Con Jennifer Lopez

Marc Anthony se casó con la cantante, modelo y empresaria Jennifer Lopez poco después de su último divorcio. Contrajeron matrimonio el 5 de junio de 2004, y, siete años después, en 2011, la pareja se separó.

De esta relación nacieron los gemelos Emme Maribel y Maximilian David, quienes cumplirán 18 años el próximo 22 de febrero. Emme es la mayor, ya que nació 14 minutos antes que su hermano.

Jennifer Lopez, Emme Maribel y Maximilian David | Getty Images

En cuanto a sus gustos, a la hermana mayor le llama la atención el mundo de la música, al igual que a sus progenitores. De hecho, apareció en la gala de la Super Bowl al lado de su madre. Por lo que hace a Max, como lo llaman cariñosamente, se decanta más por el mundo audiovisual.

Shannon de Lima

Shannon y Marc contrajeron matrimonio en noviembre de 2014 en una ceremonia privada en la República Dominicana. La boda fue íntima y alejada de los focos mediáticos, algo poco habitual tratándose de dos figuras muy conocidas. En aquel momento llevaban alrededor de un año de relación.

Sin embargo, el matrimonio duró poco más de dos años. En enero de 2017 anunciaron su separación de mutuo acuerdo, destacando siempre el respeto y el cariño que se tenían. A pesar del divorcio y de que no tienen hijos en común, ambos han mantenido una relación cordial con el paso del tiempo.

Marc Anthony y Shannon de Lima en 2016 | Gtres

Con Nadia Ferreira

En 2023 Marc Anthony se casó con Nadia Ferreira, su actual pareja y madre de un hijo en común. La joven modelo publicó el 14 de febrero del 2023 que estaba embarazada de Marco, que nació el 18 de junio del 2023.

Ahora, el 28 de enero de este año 2026, la pareja ha anunciado a través de Instagram que esperan un segundo bebé en común: "Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió la pareja con emoción.

Así pues, la familia crece para el matrimonio, y este hijo será el octavo del cantante puertorriqueño. En pequeño resumen, Marc Anthony tiene dos hijos con la agente Debbie Rosado, dos en común con la actriz Dayanara Torres, dos con la cantante Jennifer Lopez y a poco de tener el segundo con la modelo Nadia Ferreira.