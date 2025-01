Gloria Camila, harta del odio que recibe en redes: "Especulan sobre si mis padres me querían o no"

Gloria Camila ha alzado la voz contra los mensajes de odio que recibe a diario en redes sociales. En su última publicación de Instagram, la influencer ha compartido un reels en los Premios Feroz 2025, que ha generado más de 1.200 comentarios, entre los cuales muchos son críticas y ataques personales. Ante esta situación, ha decidido responder con firmeza a través de sus historias.

En su mensaje, la hija de Ortega Cano ha lamentado la dureza de algunos comentarios y ha cuestionado la falta de apoyo entre mujeres. "Me hace gracia, aunque en el fondo es una pena ver cómo algunas mujeres atacan a otras sin piedad, mientras después piden respeto, igualdad y justicia para defender nuestro lugar en el mundo", ha expresado.

Además, ha denunciado que las críticas no solo se centran en su imagen pública, si no que atacan aspectos muy personales de su vida. "Se meten con mi familia, mi físico, mi país de nacimiento, la adopción e incluso especulan sobre si mis padres me querían o no", ha señalado con indignación.

La influencer también ha puesto el foco en la incoherencia de quienes llevan a cabo estos ataques: "Mujeres que son madres, abuelas o incluso defensoras de causas sociales, ¿en qué momento se perdió la coherencia?".

En una segunda historia, la hija del torero ha querido agradecer los mensajes de apoyo recibidos, destacando que también hay numerosos comentarios positivos. Sin embargo, ha dejado claro que la cantidad de mensajes de odio sigue siendo preocupante. "Este reels tiene muchos comentarios positivos y buenos, y lo agradezco en el alma y me quedo con ellos, pero los negativos son una verdadera pasada", ha afirmado.

Con este mensaje, Gloria Camila ha explotado contra las constantes críticas que recibe. Ha destacado la importancia de frenar el odio en redes sociales y ha pedido más empatía y sororidad entre mujeres para ser "parte de la solución, no del problema".